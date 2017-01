Brincadeiras e atividades lúdicas acolhem crianças em período de férias

Denise Possebon

Uma variedade de brincadeiras, de novas experiências e de momentos de lazer e relaxamento irá povoar a imaginação daquelas crianças que estão em férias escolares. A Colônia de Férias do Colégio Professor Lapagesse iniciou ontem, acolhendo 700 crianças da rede pública de Criciúma em período integral na instituição. Organizado junto a Associação Feminina de Assistência Social (Afasc), e a Secretaria de Educação do município, o período de integração e também de aprendizados ocorrerá até 31 de dezembro.

Atividades lúdicas, como oficinas, teatro e cinema, além de brinquedos e banho de chuveirão, serão desenvolvidas com crianças de 0 até seis anos. Está no planejamento ainda o “Dia da Fantasia”, assim como a visita de mágico e de um circo. Conforme a coordenadora da CEI Afasc Lapagesse, Gislene Marinho Costa, durante toda esta semana será feita a adaptação dos alunos, por cerca de 250 funcionários. “Aqui é um espaço diferente das aulas, bem lúdico, voltado para a recreação e o lazer dos pequenos.

O objetivo é que eles não fiquem cansadas, já tiveram aula durante o ano. Claro que tudo isso, sem deixarmos de lado o compromisso de educar de lado”, enfatiza.

Funcionando das 6h30 às 18h30, a colônia foi criada com o objetivo de receber aquelas crianças em que os pais estão trabalhando durante janeiro.

Um local seguro e de acolhida

“A colônia vem para suprir esta necessidade, sendo um local seguro, para aqueles que não têm nenhum familiar com quem deixar o filho”, explica. Por isso, a Colônia de Férias é realizada no Lapegesse, devido a localização na região central. “É mais fácil para o transporte das crianças e também a escola fica próxima dos serviços de muitos pais”. As inscrições das crianças já foram feitas até novembro, mas a procura por vaga ainda permanece durante esta semana.

“Não podemos receber mais nenhuma criança porque todo o nosso planejamento já está feito de acordo com as inscrições. Mas, muitas mães ainda tem nos procurado”, explica Os colaboradores da Colônia atuarão em turmas de berçário ao grupo cinco, que serão alocadas em 27 salas da instituição durante os 19 dias de atividades lúdicas.



SESC se prepara para nova Colônia

Inovando neste ano, pela primeira vez o SESC realizará uma Colônia de Férias também no mês de janeiro. Depois de realizar uma ainda em dezembro, na segunda-feira, 9, será dado abertura a outra turma, trazendo o nome de “Mundo de Papelão”. Um pouco menor que a da rede pública, a colônia irá durar duas semanas, se encerrando no dia 20. Conforme a técnicas de atividades do SESC, Valéria Salvan, as crianças entre três e 11 anos poderão ficar em período integral no SESC, entre 8h e 18h.

“O tempo que elas ficarão também fica a critério do pai”, diz. Em alusão ao tema, crianças terão acesso à um barco grande, feito de papelão, onde poderão brincar. Além disso, oficinas serão desenvolvidas para aumentar e desenvolver a criatividade dos participantes. “Eles serão estimulados a fazerem seus próprios brinquedos através deste material, que serão itens que terão a ver com o tema escolhido, que é o mar”, explica.

Cinema, atividades esportivas, um dia de passeio e contação de histórias também estarão incluídos na programação de férias. “Serão todas atividades bem lúdicas, para se divertirem mesmo, sem a preocupação pedagógica”, afirma Valéria. As inscrições para a Colônia de Férias “Mundo de Papelão” ainda podem ser realizadas. Os detalhes de preços, e demais informações, podem ser adquiridos diretamente com o SESC, através do telefone: (48) 3437-5227.