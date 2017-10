‘Bolsas de autoestima’ começarão a serem entregues esta semana

Durante todo mês de outubro a Associação Amor a Vida (Amovi), estará entregando ‘Bolsas de Autoestima’ a pacientes com câncer de mama do Hospital São José. As bolsas contêm produtos de beleza como maquiagens, desodorantes, esmaltes e lenços para a cabeça. Junto com as bolsas serão doadas perucas.

“Por conta do tratamento as mulheres passam a sentirem feias e desanimam por causam disso. O objetivo é fazer com que voltem a sentirem lindas e amarem a si mesmas, mostrar que o tratamento é só uma parte do processo e que são guerreiras por isso”, disse a coordenadora da Amovi, Vera Lúcia Duarte.

As bolsas são montadas através de arrecadações. Produtos de beleza podem ser doados até a última semana do mês na sede da associação, que fica anexa aos camelódromos, em frente a Afasc Solidária, no bairro Centro. Contato: (48) 3437-2058.

Colaboração: Maria Duarte