Bob’s do Criciúma Shopping estará de cara nova

Fãs dos hambúrgueres, batata-frita, sorvetes e dos famosos milk shakes do Bob’s têm um compromisso imperdível neste sábado, quando reinauguram o restaurante e o quiosque da franquia localizados na Praça de Alimentação e no hall do Criciúma Shopping. Os dois locais passam por repaginação e estarão de cara nova, ainda mais modernos para melhor atender seus clientes.

O novo proprietário da franquia no CS, Maurício Accordi, escolheu este novo momento do shopping, após a revitalização e modernização, para apostar também em uma reforma. “O Criciúma Shopping está muito bem localizado ao lado do Parque das Nações e próximo da Via Rápida, o que atrai clientes da cidade e de municípios vizinhos, diariamente. É um empreendimento já tradicional entre as famílias, mas que recentemente passou por uma grande transformação, então também sentimos a necessidade de reformar e modernizar os nossos serviços”, destaca Accordi.

O investimento é de R$ 550 mil. Além da nova identidade visual do Bob’s, muito mais moderna, futurística e inovadora, a loja terá novidades no cardápio e no atendimento. “Teremos dois caixas para atendimento geral e quem não quiser esperar para pegar seu sorvete ou milk shake pode pedir no caixa exclusivo para atendimento dessa linha. São mudanças que trazem mais praticidade aos clientes que há muito confiam na qualidade Bob’s”, afirma o empresário.

Outras novidades são os molhos barbecue e big bob que poderão ser retirados gratuitamente por quem comprar um sanduíche ou porção de batata frita. Destaque também para a tecnologia: no caixa de autoatendimento o cliente poderá montar o seu próprio pedido e efetuar o pagamento sozinho, enquanto o lanche já estará sendo feito na linha de montagem. O sistema de refil de refrigerante será mais uma opção da nova loja, com a bebida escolhida podendo ser repedida gratuitamente mais uma vez.

O investimento do Bob´s no Criciúma Shopping reflete o novo momento vivido pelo empreendimento, segundo o novo superintendente. Novos investidores, empreendedores locais e grandes redes nacionais e até internacionais estão em negociação com o empreendimento. “O Bob’s é a primeira rede de fast food criada no Brasil e é um sucesso por onde passa. Está presente em todas as capitais do país e nas principais cidades, então temos como mérito que, aqui na cidade, o Bob’s faça parte da família Criciúma Shopping”, pontua Edmilson Martins.