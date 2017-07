Blitz cumpre com o prometido e faz público relembrar grandes sucessos do rock brasileiro

Lucas Renan Domingos / Especial

O evento de comemoração dos 30 anos da Rádio Som Maior FM foi como todos esperavam: um sucesso. A Blitz animou o público ao som de músicas do mais novo CD do grupo, chamado "Aventuras II", e dos sucessos que lembraram os melhores momentos da trajetória da banda liderada pelo cantor Evandro Mesquita nos anos 80. A noite também contou com muita música da época disco music e rock nacional das pick-ups do DJ Eduardo Irigaray.

Em seu discurso de abertura do evento, o jornalista e diretor da Rádio Som Maior FM, Adelor Lessa, disse que a comemoração não é da emissora, mas, sim, do público. "Não são 30 anos apenas da nossa rádio. São 30 anos do público que nos acompanha também. Sem vocês não teríamos chegado até aqui".

Lessa lembrou ainda que o compromisso da Som Maior FM é levar a todos informação de qualidade, boa música e dar voz aos ouvintes. Ao fim de sua fala, o jornalista chamou ao palco a primeira locutora da emissora, Marcia Costa. "Estou emocionada. Não esperava essa homenagem. Estendo esse carinho a todos que participaram dessa história e a todos que fizeram da Som Maior a voz de Criciúma", disse ela.

Noite para toda a família curtir

Antes de Blitz subir ao palco, a plateia já esperava ansiosamente. Com uma formação diferente do ano de 1982, data em que a Blitz surgiu para o Brasil, a banda subiu ao palco próximo das 22h. A música escolhida para abrir o show foi o sucesso "Weekend", que fez o ansioso público levantar das mesas e ir até a frente do palco.

Os músicos cumpriram com o prometido. O repertório foi uma mistura dos antigos clássicos com as faixas do novo CD, e a performance de palco relembrou o auge da carreira de Blitz, principalmente a interação entre o líder da banda Evandro Mesquita e as back vocals.

Um grupo de gaúchos, vindos de Torres, organizou uma van para se deslocar até Criciúma e acompanhar o show. Outros, quando souberam do show, reuniram os amigos da juventude e foram juntos ao show. "Assim que soubemos que o Blitz estaria aqui perto da nossa cidade, conversamos pela internet e combinamos. Hoje estamos aqui em uma mesa cheia de amigas e aguardando pelo show. Estamos cantando as músicas desde o início da semana", conta a estudante Andréa Canto, de Morro da Fumaça.

Delano Fermo e Ana Maria Fermo sempre gostaram dos sons da banda Blitz, mas estavam no evento por influência do filho. "Ele sempre gostou de rock, escuta bandas como AC/DC, Hush entre outros. Foi ele quem nos convidou pra vir e a gente veio curtir a noite em família", afirmou Fermo. Arthur Fermo, filho do casal, mesmo com apenas 17 anos, resumiu o show em poucas palavras: "Foi uma noite pra se divertir".

Sensação de dever cumprido

Evandro Mesquita, vocalista e o líder da banda Blitz, não escondeu a satisfação de estar passando por Criciúma mais uma vez. "Demais voltar aqui e mostrar para o pessoal as nossas músicas inéditas do nosso novo CD e também nossos grandes sucessos. A noite de hoje é a prova que música boa não tem prazo de validade. Ela continua forte e não envelhece; elas estão sempre trazendo uma boa memória para as pessoas dos anos 70 e 80. É isso que faz as pessoas comparecerem ao nosso show", enfatizou Mesquita.