Betha abre inscrições para projetos aprovados nas Leis de Incentivo Fiscal

Pelo quarto ano consecutivo a empresa Betha Sistemas, de Criciúma, abre inscrições para projetos referentes às Leis de Incentivo Fiscal. Com o objetivo de auxiliar instituições que prestam relevantes serviços à comunidade, o programa destina parte dos impostos recolhidos pela organização às ações selecionadas. Neste ano, as inscrições estarão abertas até o dia 17 de novembro por meio do formulário online disponível na página goo.gl/hJexP5.

Como nas edições anteriores, podem ser cadastrados projetos previamente analisados e aprovados pelo poder público, realizados tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. Se estiver tudo em conformidade com as leis, eles serão avaliados por uma equipe interna da Betha Sistemas.

De acordo com o analista financeiro da organização, Jeison Machado Topanotti, para selecionar as instituições beneficiadas são considerados alguns critérios, como quantidade de pessoas atendidas, importância do trabalho realizado, entre outros. “No ano passado, a Betha doou aproximadamente R$ 100 mil a 15 instituições localizadas em Santa Catarina e Paraná. Geralmente as empresas tendem a doar para as entidades que possuem mais afinidade, mas aqui é diferente. Doando para mais projetos, acabamos beneficiando um número maior de pessoas”, esclarece.

Para participar da seleção, o projeto cadastrado deve atender a alguma dessas legislações: Apoio e Incentivo à Cultura (Pronac), Fomento à Atividade Audiovisual, Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, Incentivo ao Desporto, Fundo do Idoso, Apoio à Atenção Oncológica e apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Não serão aceitos projetos enviados por outros meios, senão pelo formulário online.