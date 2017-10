Bercinho do Amor elege nova diretoria

Na tarde desta terça-feira (3) a Associação Beneficente Bercinho do Amor elegeu os membros que irão compor a Diretoria e Conselho Fiscal da instituição até a nova eleição, que acontecerá em 2019. Eulália da Silveira e Marina Serafim, eleitas presidente e vice-presidente, respectivamente, nos últimos seis anos, continuam à frente da Bercinho.

Já o restante da diretoria foi totalmente modificado. De acordo com a presidente eleita, o objetivo das mudanças foi a renovação de ideias das ações realizadas pela associação.

“Agradecemos a competência de quem esteve com a gente na diretoria durante este período e por todas as voluntárias por depositarem novamente a confiança em mim para presidir a Bercinho. Com o intuito de sempre pensar em melhorias para a instituição, resolvemos colocar novas pessoas na diretoria. Assim teremos novas ideias para nossas ações e também já iremos preparar outras voluntárias para assumir cargos de diretoria nas eleições futuras”, afirmou Eulália.

Conforme a presidente, uma das novas propostas para a nova gestão é voltar a realizar a Noite das Telas, que é um bingo realizado por 11 anos pela Bercinho e que não acontece mais desde 2014. “É um evento que nos ajuda bastante com verbas para reverter para os custos da Bercinho. Já estamos em busca de doações para tentar realizar no mês de maio do próximo ano”, acrescentou a presidente.



Nova diretoria:

Eulália da Silveira – Presidente

Marina Serafim – Vice-presidente

Lenilda de Freitas – 1ª Tesoureira

Jaquiline Ghedin – 2ª Tesoureira

Joanilda de Oliveira – 1ª Secretária

Tânia Búrigo – 2ª Secretária

Matilde Possamai – Presidente do Conselho Fiscal

Alzira Casagrande – Secretária do Conselho Fiscal

Solange Lima - Conselheira

Laurita De Lucca - Conselheira

Silvia Nazário - Conselheira

Norma de Brida – Conselheira