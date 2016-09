Bancários rejeitam proposta oferecida pela Fenaban

Denise Possebon

A greve dos bancários segue sem data definida para terminar. Durante a sexta-feira, a proposta oferecida pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) foi negada pela classe trabalhadora. A categoria pede cerca de 15% em reajuste salarial, 9,45% de inflação e 5% de aumento real. Mas o oferecido não foi considerado suficiente. A proposta patronal, ao invés de 6,5%, ofereceu aumento de 7%, mais R$ 3 mil e 300 de abono salarial.

Em rodada de negociação iniciada pela manhã, os bancários rejeitaram o proposto logo na mesa de acordos, conforme o presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma e região, Edegar Generoso. "A proposta nem foi trazida para assembleias, porque é inaceitável", pontua. Sobre o valor do abono oferecido, o presidente afirma que os trabalhadores não tem interesse nesse tipo de acordo. "Não queremos abono, queremos aumento salarial. Abono é pago só uma vez ao ano, e não interfere em nada no que pedimos", diz Generoso.

Uma nova rodada de negociações já está previamente agendada para acontecer na terça-feira, 13.

Sem atendimento especial

A partir deste sábado os atendimentos especiais direcionados aos aposentados não serão mais realizados pelas agências bancárias. Em reunião realizada com o Comando de Greve, uma avaliação foi feita pelo sindicato em relação às parali-sações feitas até o momento. "A greve está bastante efetiva na região Sul e na próxima semana esperamos ampliar o número de agências sem serviços", pontua Generoso.

Uma nova reunião do comando está agendada para a quarta-feira, dia 14. Atualmente, a categoria também pede valorização do piso salarial, no valor do salário-mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24 em junho), PLR de três salários mais R$ 8.317,90, combate às metas abusivas, ao assédio moral e sexual, fim da terceirização, mais segurança e melhores condições de trabalho. Cerca de 50 agências da base sindical aderiram ao movimento de greve na localidade.