Bancários realizam café da tarde como forma de protesto

Denise Possebon

om o propósito de pressionar os banqueiros, o Sindicato de Bancários e Financiadores de Criciúma e Região promoveu um novo ato. Um café de tarde mobilizou a categoria local, em protesto realizado na tarde de ontem, na agência do Bradesco, no Centro da cidade. Conforme o presidente sindical, Edegar Generoso, o ato visa alguma modificação positiva na nova rodada de negociação, que acontecerá hoje, às 14h, com Fundação Nacional dos Bancos (Fenaban).

"Essa é uma manifestação aleatória para fazer pressão, porque essas são notícias que estão espalhadas por todo o Brasil. A população entende e está solidária à luta da categoria", diz Edegar. Até o momento, em Criciúma e região, 49 de 55 pontos bancários aderiram ao movimento de greve.

Todas as reivindicações

Os trabalhadores pedem a reposição da inflação do período (estimada em 9,57%) e mais 5% de aumento real, além da valorização do piso salarial, no valor do salário-mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24 em junho), PLR de três salários mais R$ 8.317,90, combate às metas abusivas, ao assédio moral e sexual, fim da terceirização, mais segurança, melhores condições de trabalho. A defesa do emprego e dos direitos da classe trabalhadora também é prioridade.

Na última sexta-feira, 9, o Comando Nacional dos Bancários rejeitou a proposta dos bancos de 7% no salário, na PLR e nos auxílios refeição, alimentação, creche, e abono de R$ 3,3 mil.

A paralisação foi deflagrada no dia 8 e segue em todo o país com mais de 10 mil agências e departamentos fechados.