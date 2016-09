Bancários novamente rejeitam proposta da Fenaban

Denise Possebon

A greve nacional dos bancários permanece por tempo indeterminado. Ao fechar uma semana de paralisação, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) manteve a proposta de 7% em reajuste salarial. A categoria solicita a reposição da inflação do período base (estimada em 9,57%) e mais 5% de aumento real. Por isso, em assembleia, mais uma vez decidiram por continuar com a greve. A rodada de negociação aconteceu na tarde de ontem, em São Paulo.

Mas, conforme o presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma e da região, Edegar Generoso, nenhuma nova data foi estabelecida para que um novo acordo possa ser debatido entre as partes envolvidas.

Divergência em bato de protesto

"Os bancos mantêm a atitude de desrespeito. Chamaram os bancários em são Paulo para manter a proposta da rodada passada. Os bancos estão enrolando, deixando enfurecidos não só os profissionais, mas também a sociedade", afirma. Divergências entre os traba-lhadores e os bancos locais também foram registradas no decorrer do dia de ontem. Assim como outros atos realizados durante a semana, a categoria se reuniu para fazer outro café em forma de protesto, desta vez no Banco do Brasil, na Rua Getúlio Vargas.

No entanto, a gerência do prédio teria tentado impedir a ação e acionado a Polícia Militar. Mesmo assim, os bancários ocuparam o hall da agência. "Acabamos realizando a ação, que foi uma atividade totalmente pacífica. No fim não deu nenhum problema maior, acontecendo normalmente", diz Generoso. Amanhã o Comando de Greve da região irá se reunir para definir as ações e estratégias de greve para a próxima semana.

Além do reajuste salarial, a categoria também pede PLR de três salários mais R$ 8.317,90, combate às metas abusivas, ao assédio moral e sexual, fim da terceirização, mais segurança, melhores condições de trabalho.