Bancários deflagram greve por tempo indeterminado

Denise Possebon

O s bancários de toda região deflagraram greve por tempo indeterminado, a partir da 0h de hoje. Até que um acordo sindical seja estabelecido, serão fechadas 60 agências bancárias e pontos de atendimento bancário, envolvendo mais de 800 funcionários. A categoria segue reivindicando reajuste de acordo com a reposição da inflação do período, que oscila em 10%, mais 5% de aumento real. No fim de agosto, o classe sindical já havia rejeitado a proposta de 6,5% da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).

Conforme o diretor do Sindicato dos Bancários de Criciúma, Valdir Machado, haverá uma nova rodada de negociações amanhã, em São Paulo. Pelo 14º ano consecutivo, a pa-ralisação acontece nos dez municípios de base sindical: Criciúma, Içara, Balneário Rincão, Morro da Fumaça, Forquilhinha, Cocal do Sul, Urussanga, Siderópolis, Nova Veneza e Treviso. A greve já iniciou na terça-feira, 6, em Araranguá, Florianópolis e outras localidades do país.

"Nossa assembleia defen-deu que começássemos depois do feriado. O que eles oferecem está muito abaixo do esperado. A categoria de banqueiros é a que tem mais lucros e a que menos oferece em troca. Já estamos acostumados, todo setembro (data-base) é isso", afirma . Além do reajuste, a categoria também reivindica o valor do salário-mínimo calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) (R$ 3.940,24 em junho), o combate às metas abusivas, ao assédio moral e sexual, o fim da terceirização, mais segurança e melhores condições de trabalho.

Conforme o presidente do sindicato, Edegar Generoso, a expectativa no primeiro dia é de adesão em 100% nos bancos e agências de Criciúma, Içara Forquilhinha e Urussanga. "Espero que a greve tenha forte pressão junto aos banqueiros, para avanço na proposta", afirma.;

Atendimento especial

Neste primeiro dia de para-lisação, o comando de greve irá acordar com a gerência de cada agência um horário especial para atendimento aos aposentados. Usuários e clientes poderão usar os caixas eletrônicos para depósito e saque, que serão compensados normalmente.