Balneário Rincão celebra 14 anos de emancipação

Bárbara Barbosa

“Eu fiz minha vida aqui, toda minha história está ligada a essa cidade. É um sentimento de gratidão muito grande por todo acolhimento”. Com estas palavras que a aposentada Edite Pagani Fernandes se refere a Balneário Rincão, cidade em que reside há 66 anos e que completa 14 anos de emancipação hoje. Por conta da data, a cidade realizado um culto ecumênico e apresentação da Associação Coral de Balneário Rincão e o corte do bolo hoje. Neste sábado e ao longo do mês também está prevista uma programação especial, alusiva ao aniversário da cidade. “Lutamos muito para que Balneário Rincão se tornasse município e hoje estamos trabalhando para que seja um município de referência em Santa Catarina”, destacou o prefeito Jairo Celoy Custódio.

“Na época que eu vim pra cá tinha 12 casas de veranistas e algumas outras de pescadores, o resto era tomado de dunas e escombros. Eu vim com meu pai para cuidar dessas casas”, relembra o marido da aposentada, Pedro Luiz Fernandes, morador da cidade há 77 anos. Com 20 anos, Edite se mudou para a cidade. “Já era um pouco mais desenvolvida do que na época que o meu marido veio, mas ainda precisávamos de costaneira para poder passar com os carros de tantas dunas e escombros que tinha”, se diverte ela. Em 1952, por conta da aquisição de um armazém, a família de Edite se mudou para a cidade. “Eu ajudava meu pai nesse pequeno armazém, era como se fosse um boteco, todo ganha pão vinha dali”, completa.

A cidade entrelaçada a história do povo

“Foi graças a essa cidade que conheci meu marido. Casamos e depois ficamos seis anos fora. Mas a cidade nos puxava. Em 1964 voltamos e compramos um pequeno restaurante”, detalha Edite se referindo ao Restaurante Pedro Luiz, que este ano completa 53 anos. O estabelecimento virou um marco e referencia para a cidade, segundo ela. “Quando compramos era muito pequeno. Depois foi virando referencia na cidade. Toda a renda da família vinha dali, criamos nossas seis filhas nessa cidade e por conta do restaurante que aqui instalamos”, explica.

Para Edite, o sentimento é de gratidão e alegria pela data que a cidade comemora. “Somos muito gratos de termos nossa história vinculada a essa cidade, de poder ver a Balneário Rincão crescer e ficar como está e ainda ajudar no desenvolvimento dela com nosso trabalho”, se emociona ela.

Município em desenvolvimento

Se depender das projeções e do planejamento estratégico traçado para Balneário Rincão, Edite e os mais de 12mil atuais moradores da cidade irão presenciar ainda mais desenvolvimento. “O Rincão está crescendo e precisa avançar mais ainda, por isso vamos focar em projetos grandes, em fortalecer o calendário de eventos do município e trabalhar nosso forte, o turismo”, detalha o prefeito da cidade, Jairo Custódio.

Balneário Rincão entrou em processo de emancipação, sendo aprovado em plebiscito com 53,20 % dos votos, e, assim, criado e limitado com a Lei estadual nº 12.668 de 3 de outubro de 2003. Porém, com a falta de legislação, a criação do município foi impedida. “Mesmo com todos os esforços, e vencendo o plebiscito a eleição foi cancelada”, explica ele.

Em teoria, o município foi criado com a aprovação da lei de 3 de outubro de 2003 na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No entanto, como foram canceladas as eleições, o local precisou de mais nove anos até a instalação oficial da lei. “Foi um longo processo. Só em janeiro de 2012 que instalamos de fato essa emancipação, mas a data de celebração permaneceu aquela da lei estadual após o plebiscito, 3 de outubro”, esclarece Jairo.