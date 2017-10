Baleia em estado de decomposição é encontrada no Arroio

Uma baleia em estado de decomposição foi encontrada em Balneário Arroio do Silva, na praia do lado sul. O Departamento Municipal de Meio Ambiente, tendo como responsável Everson Inocêncio (Xande), e o Departamento de Agricultura e Pesca, tendo à frente o diretor Angelino Borges (Gila), acionaram os profissionais do Projeto de Monitoramento de Praias, da Udesc.

A equipe se deslocou de Laguna até Arroio do Silva para realizar a coleta de material para exames e estudos. Na sequência os restos da baleia foram enterrados com o apoio da Secretaria de Obras. O local foi mapeado com GPS para futuros estudos.