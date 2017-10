Bairro Tereza Cristina recebe Festival da Criança

Bárbara Barbosa

Mais de 400 crianças puderam comemorar esse sábado de uma forma especial no Bairro Tereza Cristina. Tudo isso porque o Instituto Florir, em parceria com a Ferrovia Tereza Cristina (FTC) e Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), organizaram uma tarde de atividades aos pequenos alusiva ao Dia das Crianças. Show de talentos, pintura facial, atividades recreativas, cachorro-quente e guloseimas foram oferecidas por mais de 20 voluntários do projeto.

Contudo, a ação não se limita só à data e nem aos pequenos. Toda a comunidade se beneficia do projeto Festival da Criança, que abrange também o Protocolo da Primeira Infância e Rodas de Conversas sobre a situação do Bairro. “A ideia não era só vir aqui e fazer uma tarde de atividades, precisamos estar presentes, observar, ter um olhar constante com bairros de vulnerabilidades. Hoje estamos fazendo estudos e análises, através de conversas com a comunidade, para entender as reais necessidades do local e levantarmos realmente um debate para propor melhorias para os locais visitados”, destaca a presidente do Instituto Florir, Tati Teixeira.

Protocolo da

Primeira Infância



O debate a respeito da importância da primeira infância, segundo ela, será realizado pela cidade e não tem tempo delimitado para acontecer. “Como nossos voluntários se mesclam em diversas atuações, uma equipe multidisciplinar, temos psicólogos, educadores, por exemplo, então temos a noção da relevância da formação das crianças até os seis anos de idade e isso precisa ser debatido e pulverizado. Essa é uma das ações”, detalha.

Rodas de

Conversa

Já os responsáveis pelo levantamento das avaliações e análises das Rodas de Conversa são profissionais da Unesc, que acabam aproveitando o material reunido na iniciativa para o projeto Estudo dos Ciclos de Cultura, da própria universidade. “Primeiro que nessas atividades cumprimos o papel da Unesc, de uma universidade comunitária. A ideia é dialogar com pais, com a própria comunidade, pretendemos anotar temas dos sujeitos e indivíduos daqui e a partir disso pensar em ações eficientes”, ressalta o professor da Unesc e coordenador do Projeto Ciclos de Estudo, Bruno Bandolini Colombo.

Comunidades

envolvidas e unidas

A ampliação para outras demandas, inclusive, faz parte do conceito básico do projeto, de acordo com Tati. As pessoas têm que entender que uma coisa está ligada a outra. Não adianta estar indiferente a outras comunidades. Ajudar essas comunidades também reflete no seu próprio Bairro, na saúde, na segurança, por exemplo”, pondera.

Para o presidente do Bairro Tereza Cristina, a ação social preza, sobretudo, uma comunidade que apesar de estigmatizada precisa de suporte e atenção da cidade. “Nosso bairro é carente, somos muito criticados, mas sempre quando há ações assim nos unimos e nos mobilizamos em prol do local, sobretudo pela felicidade das nossas crianças. É uma alegria imensa ver que a preocupação também vem de fora e poder contar com projetos assim”, comemora.

Parcerias

privadas

“’Está no estatuto do nosso instituto de que fica proibido utilizar recursos públicos, nossas parcerias são com empresários, ou outras pessoas interessadas”, explica o tesoureiro do Instituto Florir, Ernau Ferreira. “Até amigos, parentes auxiliam, se tornou uma verdadeira corrente. Justamente pela captação de recursos privados que é importante o auxílio de empresas locais e que sejam correlatas aos projetos que estamos realizando em cada local, assim como esse aqui no bairro, que obviamente tem o envolvimento da Ferrovia Tereza Cristina”, complementa Tati.