Bairro da Juventude promove 7ª Feira Tecnológica

Bárbara Barbosa

“Quando eu entro para trabalhar em uma padaria eu esqueço todos os meus problemas, tudo fica lá fora. Isso só é possível por causa do bairro e do curso técnico que fiz aqui”, se emociona o jovem aprendiz e estudante do Bairro da Juventude, Helwenton Silva de Sá. Esse é apenas um dos depoimentos dos mais de 500 alunos que estudam nos cursos técnicos que o Centro de Educação Profissional (CEP) do Bairro da Juventude oferece e apresentam até amanhã seus trabalhos na 7ª Feira Tecnológica da entidade. As produções são resultado dos seis cursos de Aprendizagem Industrial da entidade, nas áreas de Cozinha Industrial, Eletroeletrônica, Mecânica de Automóveis, Mecânica Geral, Padeiro e Confeiteiro e Programador de Computador. O evento é aberto para familiares, escolas da região e a comunidade em geral.

Para Helwenton, esse é o primeiro passo para trilhar o caminho até seu objetivo. “De ter minha própria Doceria”, conta ele que começou o curso em fevereiro e em maio já estava trabalhando como auxiliar de produção. “Para isso, conversei com meu professor, que é um segundo pai para mim e abri meu coração sobre a minha realidade e meus problemas e que precisava de um emprego. O bairro é não vê a gente só como aluno, vê a gente como pessoa”, comemora ele.

Produção na prática

Para o coordenador de Educação Profissional do Bairro da Juventude, Marcelo do Santos, a feira representa a consolidação dos conhecimentos desenvolvidos nos cursos técnicos da instituição. “É a produção efetiva do aprendizado posto em prática. Apesar de montarem com os professores, as produções são inteiramente organizadas por eles”, aponta ele. Além da consolidação, segundo ele, o evento tem o intuito de mostrar tudo o que a instituição oferece em termos de educação profissionalizante. “Os cursos duram de um a dois anos e são inteiramente gratuitos”, aponta Marcelo.

O índice de empregabilidade dos cursos são outro atrativo aos alunos: 65% são inseridos no mercado de trabalho. “Esse número entre jovens aprendizes e já formados. Temos uma parceria informal com as empresas da região. Sabemos os perfis que cada companhia busca e já apontamos aqueles que correspondem a essas necessidades e se destacam em suas áreas”, arremata Marcelo.

Oportunidades

Um desses casos é das gêmeas Luiza e Luana Alves de Assis Silva, de 16 anos. Pela segunda vez participando dos cursos técnicos, uma delas já conseguiu uma vaga de jovem aprendiz em um banco da cidade. “Fizemos primeiramente o curso de programador de computadores, esse foi determinante para a vaga que conquistei. É uma grande oportunidade, pois a experiência é muito rica nessa empresa” afirma Luiza. O segundo curso que as gêmeas estão estudando é o de Padaria e Confeitaria. A fome de conhecimento, no entanto, é grande e elas pretendem não parar por aí. “O próximo será de Mecânica Geral, pois quando tivermos nosso carro queremos saber mexer e arrumá-lo. Além de tudo é um aprendizado para a vida, são oportunidades únicas”, comemora Luana.

“Os cursos tem duas questões muito importantes a serem reforçadas: a importância de se gerar oportunidades a esses jovens e a relevância de se alcançar esses alunos que pretendem atingir seus sonhos por meio da educação profissionalizante e trazê-los para dentro do Bairro da Juventude”, complementa Marcelo

Mão de obra focada no mercado de trabalho

A falta de mão de obra especializada no mercado de trabalho é outro ponto favorecido pela formação oferecida pela instituição. “Trabalho desde os 13 anos nesse ramo e há 20 nos no Bairro da juventude, afirmo com segurança que a maior reclamação das empresas é falta de mão de obra especializada”, alega o instrutor do curso de Padaria e Confeitaria, Manoel Monteiro. Segundo ele, a instituição supre a demanda exigida pelo mercado de trabalho. “Hoje temos chefes, líderes e donos de padarias quem já passaram pelo Bairro, é motivo de muito orgulho”, finaliza.