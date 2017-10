Bairro da Juventude coloca à venda os tradicionais Cartões de Natal

Bárbara Barbosa

O espírito natalino invadiu o Bairro da Juventude com a venda dos tradicionais "Cartões de Natal". A campanha é realizada pela instituição há 23 anos com objetivo de contribuir com os projetos desenvolvidos para as 1,5 mil crianças e adolescentes atendidos. Como nos anos anteriores, as artes dos cartões foram criadas pelos próprios alunos e remetem aos símbolos da data. Quatro cartões foram selecionados entre 600 artes confeccionadas pelos estudantes.

Entre as temáticas deste ano, religião, presentes e família estiveram em destaque. A partir disso, foram escolhidos os desenhos desenvolvidos pelos alunos Edson Vitor Moraes Barbosa, 13 anos, Josué da Silva, 14 anos, João Pedro Francisco, 11 anos e Sara Regiane Nascimento Torquato, 15 anos. "Meu desenho representa o que é o Natal para mim, união, família, respeito, amor e igualdade, além de ser e fazer alguém feliz neste Natal. É a segunda vez que sou selecionado, fiquei muito feliz", revela Edson. “Já o meu representa o fato de abrirmos o nosso coração nessa data, como por exemplo, de adotar um cachorrinho nesse Natal, que é o que retrata meu desenho”, dispara Sara. “Fé, amor, família, paz são alguns dos presentes do Natal que todos desejam”, conta João Pedro sobre a inspiração de seu desenho. “E o nascimento do menino Jesus que é o que move a data e também motivou meu desenho”, finaliza Josué.

Com a expectativa de vender 20 mil unidades este ano, a instituição reforça a importância para manutenção dos projetos realizados internamente. Conforme o coordenador de mobilização de recursos do Bairro da Juventude, Carlos Roberto Roncáglio, a inciativa é primordial para dar suporte a três pilares. "Os cartões de Natal são importantes por três motivos. Primeiro, porque é um material feito pelas crianças que acaba potencializando o talento delas. O outro é porque capta recursos para a manutenção das despesas da entidade. E por último, por que é uma tradição que tem que ser continuada. Presentear com um cartão do Bairro é a certeza de que seus familiares, fornecedores e colaboradores estarão recebendo um material exclusivo com um toque de solidariedade", ressalta Roncáglio.

De acordo com Carlos Alberto, a iniciativa não é voltada unicamente para empresários. “Pessoas físicas também podem comprar os cartões por unidades, para sua própria família”, explica ele.

Os cartões já estão disponíveis para encomenda e os pedidos podem ser feitos pelo telefone (48) 3403-2743 ou com o departamento de mobilização de recursos pelo e-mail: campanhas@bairrodajuventude.org.br. As vendas seguem até 15 de dezembro. Os cartões avulsos podem ser adquiridos diretamente na instituição.