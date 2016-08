Bairro da Juventude busca parcerias para conclusão de ginásio

Denise Possebon

Os tempos de crise financeira afetaram também os empreendimentos atualmente desenvolvidos pelo Bairro da Juventude. O Centro Multiuso da instituição, que se encontra na segunda etapa dos procedimentos, está praticamente com as obras paralisadas devido à falta de recursos para a sua conclusão. A estrutura, que contempla uma quadra polivalente, 20 salas multiusos e uma arquibancada para 480 pessoas, estava prevista para ser concluída até o fim deste ano.

No entanto, o diretor técnico e de projetos da entidade, Anézio de Souza, o Nei, cogita que o empreendimento possa ser viabilizado apenas para o próximo ano. A obra completa está orçada em R$ 2,2 milhões, de forma que estariam faltando aproximadamente R$ 700 mil reais. Por isso, o objetivo do Bairro da Juventude é mobilizar parceiros que apoiem financeiramente esse projeto. Em setembro, uma campanha será oficialmente lançada para angariar esses recursos, junto de empresas e de simpatizantes da instituição.

“Vamos começar a abordar os parceiros, tanto jurídicos quanto pessoas físicas. As empresas poderão colocar seus nomes nas 20 salas e as pessoas físicas serão reconhecidas com seu nome em um placa de metal, em frente ao local”, diz. A primeira etapa da obra já está toda finalizada, o que inclui o levantamento da estrutura, a cobertura e a construção de arquibancadas. No momento, a instituição busca recursos para viabilizar a confecção do contra piso da quadra, a estrutura elétrica e as salas.

“A obra não está totalmente parada, mas a segunda etapa dos serviços está em um ritmo muito lento. Aos poucos, estamos colocando as janelas e os corrimões”, diz. Para as crianças e adolescentes que frequentam a instituição, o ginásio irá simboliza mais acesso ao esporte e lazer. A quadra polivalente terá a estrutura e o tamanho ideal para diferentes jogos, como basquete, vôlei e futsal. “Ainda não temos uma área coberta para a realização de para atividades físicas. Esse espaço deixará a ida até o Bairro muito mais agradável para os alunos”, diz.

Local para eventos

Até o devido momento, o espaço físico foi viabilizado através de um financiamento com o Governo do Estado e também com investimentos próprios do Bairro da Juventude, no valor de R$ 300 mil. O Centro Multiuso será utilizado principalmente para o desenvolvimento de atividades esportivas dos alunos, mas também para realizações de festas e eventos. Ao todo, serão 3 mil 156 metros quadrados em estrutura, que terá além da quadra de esportes, vestiários e salas de aulas em seu interior.