Aurora Alimentos nega intenção de assumir estrutura da JBS

Gabriel Bosa

A Aurora Alimentos negou qualquer intensão de ocupar o complexo industrial da JBS em Morro Grande. O grupo, sede no Oeste do estado, admite que foi procurado pelo Governo de Santa Catarina, mas rechaçou o interesse em instalar uma unidade de abate na região do Extremo Sul. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, desde o princípio, nunca houve intensão dos gestores em se envolverem nas negociações de transferência.

A Administração Municipal segue participando das tratativas para repassar a gestão da unidade para outro grupo. Na última terça-feira, uma reunião entre empresários interessados e representantes da JBS, em São Paulo, deu os primeiros passos para a mudança no comando.

“A JBS apresentou o que este grupo estava precisando saber. Agora eles ficaram de analisar a proposta, a decisão depende deles. Nós estamos atuando nos bastidores e esperamos por um resultado positivo”, pontua o prefeito de Morro Grande, Valdo Rocha.

A JBS anunciou no fim do último mês que encerrará as atividades em Morro Grande a partir do dia 31 de outubro. A empresa ainda mantém estruturas em Forquilhinha e Nova Veneza. Desde então, representantes políticos do Sul catarinense estão se mobilizando para que outra empresa assuma a gestão da unidade.

“Nós sabemos que é um caminho bastante burocrático, que não é algo que se faz de um dia para o outro”, complementa. “Estamos esperando pelo parecer do grupo, caso eles não aceitem, nós já temos outros grupos que também se mostraram interessados em assumir”, afirma.