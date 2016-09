Audiência sobre Mina Verdinho termina sem acordo

Denise Possebon

A recuperação ambiental que compete às atividades da Mina Verdinho, Forquilhinha, terá que esperar mais um pouco. Terminou sem qualquer acordo ou comprometimento dos réus a audiência que tratou do caso. O encontro foi realizado ontem, no Fórum da Justiça. Mediada pelo juiz Paulo Avelino, nenhum dos envolvidos se responsabilizou por dar encaminhamentos e efetivar a recupe-ração ambiental da mina.

Participaram do encontro, sendo parte do processo, a Carbonífera Criciúma, a Tractebel Energia, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a Fundação de Meio Ambiente (Fatma), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) União, o Governo do Estado, o município de Criciúma e Forquilhinha. Conforme o procurador da República que está à frente desse caso, Anderson Lodetti, o estabelecido é que a carbonífera, ou a Tractebel, realizem o bombeamento da mina.

No entanto, nenhum outro réu se manifestou positivamente em relação a essa função. Sem a devida conciliação, as galerias permanecerão enchendo de água, não sendo descartada a possibilidade de inundação da localidade. "O juiz tentou mediar um acordo, era uma audiência conciliativa. Mas nenhum dos réus quis assumir condições viáveis para a recuperação. Tudo que foi dito foi sobre medidas paliativas, de pouco custo e de baixo ganho e utilidade", frisa Lodetti.

O estudo de impacto e de monitoramento da mina, que está realizando através da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC) e da Federação Luiz Englert (FLE), de Porto Alegre, deverão ser entregues até o dia 15 deste mês. A partir de então, novos encami-nhamentos e detalhes poderão ser dados.

Forquilhinha garante abastecimento

Em decorrência das atividades mineradoras da região, a comunidade de São Gabriel vem enfrentando problemas em relação ao abastecimento de água. O único comprometimento sobre o caso teria vindo do município de Forquilhinha, que agora se comprometeu em abastecer toda a abrangência com caminhões-pipas. "Dentro de 30 dias, o município irá apresentar um projeto sobre o abastecimento". No mais, as divergências e dúvidas sobre o futuro da Mina Verdinho seguirão em aberto. O procurador afirma que nenhuma nova audiência ou encontro foram agendados.