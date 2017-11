Audiência Pública na Alesc discute fechamento da JBS em Morro Grande

A Assembleia Legislativa, atendendo proposição o deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT), realiza nesta segunda-feira (6) uma Audiência Pública para tratar da situação dos trabalhadores da cadeia produtiva da JBS. A unidade instalada no município de Morro Grande, na região da Amesc, fechou na última semana deixando cerca de 650 trabalhadores desempregados diretamente.

A discussão acontecerá no Plenarinho da Alesc, em Florianópolis, a partir das 14h. A reunião de conciliação entre a prefeitura e a JBS realizada na quarta-feira da semana passada definiu critérios para que a unidade seja colocada à venda. “Nós estamos preocupados com o impacto econômico e social desse fechamento da JBS. São muitas famílias envolvidas direta e indiretamente e que não podem ficar desamparadas. Precisamos encontrar uma solução para amenizar o sofrimento desses trabalhadores”, coloca o deputado Rodrigo Minotto.

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Criciúma e Região (Sintiacr), Célio Elias, explica que está funcionando apenas a fábrica de rações com 45 funcionários. “As rescisões serão formalizadas pela JBS através do sindicato entre os dias 9 e 24 de novembro. Além de da rescisão, os trabalhadores receberão um abono de gratificação de R$ 1.250 e terão antecipados R$ 700 da participação nos lucros que seria paga em abril de 2018”, explica Elias.