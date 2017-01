Após parecer jurídico, ISEV alega que não demitirá funcionários

Denise Possebon

Mesmo já definida, a transição administrativa do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc) ainda gera embates de última hora. O futuro trabalhista dos funcionários é incerto, já que a proposta da Prefeitura de Criciúma é que o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV) rescinda todos os contratos para que o Instituto Ideas possa contratá-los, em sua maioria. No entanto, ontem a entidade o ISEV se pronunciou dizendo que não demitirá os funcionários, transferindo assim a responsabilidade para a nova entidade, que deve assumir o hospital amanhã.

A decisão foi tomada após parecer jurídico da empresa, que entendeu que a forma como o contrato com o município foi rompido caracteriza uma sucessão trabalhista. O coordenador regional do ISEV, Fabiano Voltz, explica o entendimento se deu através da falta de um aviso prévio sobre este rompimento contratual. “Existem vários acordos no contrato com a Prefeitura, entre elas o aviso prévio de 30 dias.

Como não foi feito, foi unilateral, sem direito a defesa, e como já tem outra empresa para assumir, isso caracteriza sucessão para nós”, defende. A nova secretária de Saúde, Francielle Gava, atestam, porém, diz que os funcionários são uma responsabilidade da empresa ISEV e que isto já teria ficado esclarecido para a entidade. Mas, o instituto está decidido a deixar o hospital até 8h de amanhã sem providenciar as rescisões. A entidade alega falta de recursos para o pagamento das saídas dos colaboradores.

“Ela (Francielle) entende que temos que rescindir, mas não iremos fazer isso. A gente nem teria esses recursos, porque a Prefeitura onerou muitos repasses. O contrato feito era de 10 anos e nós ficamos apenas um ano e meio, por isso não tivemos como fazermos qualquer projeção de rescisões”, explica Voltz.

Ideas não assumirá passivos

O embate é ainda maior porque o Ideas também não deseja assumir esses passivos, sendo essa a condição para assumir o hospital. O diretor da entidade, Roberto Benedetti, disse que, em seleção, pretende contratar a grande maioria dos funcionários, conforme a experiência exercida no Materno. Mas, espera que o ISEV primeiro cumpra primeiro com suas responsabilidades. “O contrato de gestão não pressupõe sucessão trabalhista e legalmente deveriam ser todos demitidos.

O ISEV terá que resolver, porque este não é um problema nosso e isso ficou bem claro para nós. Se eles não rescindirem, a obrigação será da Prefeitura”, frisa o diretor.

Para mais detalhes sobre a postura dos funcionários nesta situação, a reportagem do Jornal A Tribuna tentou entrar em contato com o Sindisaúde. Porém, as ligações não foram atendidas até o fechamento da edição.

Inventário e assinatura de contrato

Ontem a Secretaria de Saúde de Criciúma deu início ao inventário de bens do hospital, que seria o último trâmite para que a nova gestão possa assumir. Conforme Francielle Gava, os procedimentos serão finalizados hoje. Ainda, o contrato entre Prefeitura de Criciúma e o instituto deverá ser assinado até o fim do dia, conforme o diretor do Ideas.

Em caráter emergencial, o acordo prevê o repasse mensal de R$ 800 mil ao instituto para que o mesmo possa gerir e qualificar os serviços do hospital. Enquanto isso, a procuradoria do município deve emitir hoje ou amanhã um parecer para equacionar de qual forma os últimos salários de funcionários, em contrato com o ISEV, será pago.