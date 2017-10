Aos pequenos, um dia para celebrar

Francine Ferreira

O Dia das Crianças foi de chuva, mas nem por isso os pequenos deixaram de aproveitar e se divertir nas inúmeras ações voluntárias realizadas na região carbonífera ontem. Cidades como Criciúma, Nova Veneza e Balneário Rincão foram palcoS de atividades que proporcionaram brincadeiras, lanches especiais, presentes e, principalmente, momentos de união entre as crianças e suas famílias.

Em Criciúma, o Grupo de Apoio e Prevenção a AIDS de Criciúma (Gapac) reuniu crianças e familiares em uma tarde de muita alegria e descontração, realizada com apoio da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) e de duas turmas do curso de Recursos Humanos da instituição. “Distribuímos presentes e cada aluno de RH apadrinhou uma criança. Foi um o momento para destacar que todos somos iguais. Nosso objetivo, promovendo essas ações, é fazer com que os frequentadores do Gapac percebam que podem participar da comunidade, desenvolvendo também a importância do acolhimento e da vivência em família”, explica a assistente social do grupo, Ane Schmidt.

Também no município, mas no Bairro São Sebastião, o voluntário Defende Simon recebeu mais de 100 crianças carentes no Campo do Verdão, em uma ação solidária que proporcionou horas de brincadeiras com cama elástica, piscina de bolinha e bambolê e distribuiu em torno de 200 presentes, entre brinquedos e bolas. “Faço ações como essa há 13 anos e é sempre gratificante ver a gurizada chegar e sair contente. Não dá nem de explicar o tamanho da felicidade”, reforça o popularmente conhecido como “Minestra”.

Em Nova Veneza, em torno de 100 crianças de até 12 anos se reuniram no Salão Benfeitores de Caravaggio, em uma ação do Rotary Clube. “Tivemos por objetivo proporcionar um manhã gratuita de lazer e reunião das famílias. Os pais vieram trazer as crianças e participaram junto. Foi bacana, porque muitas vezes com a correria do dia-a-dia, nem sempre se tem aquele tempo suficiente para brincar e estar com os filhos”, explica a secretária do Rotary Clube de Caravaggio, Juliana da Silva.

Por fim, no Balneário Rincão, em torno de uma centena de as crianças do município também foi recebida em uma tarde de descontração organizada pela ONG Amor Sem Fim – Unidos por Uma Só Causa. Para a voluntária Zélia Pacheco de Assis, contribuir com a causa é motivo de muita alegria. “Porque sei que estou fazendo a minha parte, ajudando a proporcionar essa festa para crianças que, na grande maioria dos casos, não tem oportunidades de participar de algo assim”, finaliza.