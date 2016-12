Ano que chega será do recomeço e da paciência

Denise Possebon

Chega ao fim 2016, um ano que representou dificuldades e períodos de nebulosidade para muitos brasileiros. A expectativa é que os próximos 365 dias sejam de melhorias em algumas áreas, no entanto, para colher os bons frutos, será necessário, primeiramente, semear a paciência. A taróloga e médium clarividente Gisele Pereira, do Núcleo de Orientação Espiritual de Criciúma, antecipou alguns fatos que deverão ocorrer em 2017.

Sobretudo, destacou que este será um período de renovações e de início de novos ciclos, mas, que deverão ser construídos com muita sabedoria. As boas energias, no entanto, não deverão faltar para aqueles que mais creem. Isso porque, de acordo com a doutrina do Candomblé, o novo será regido por Oxalá, enquanto que em 2016 foi por Iemanjá. São características de Oxalá a calmaria, a tranquilidade e a paciência, que serão fundamentais para os momentos transitórios que estão por vir.

“Ele traz paz, amor e renovação de energias. Não é um regente que entende de dinheiro, por isso a união familiar prevalecerá. É o grande Deus, Jesus Cristo, Buda, Shiva”. A cor da entidade é o branco, por isso ela deverá estar em voga não apenas no momento da virada, mas também nos outros dias. Para aqueles que desejam iniciar um novo negócio, ou alcançar metas a longo prazo, será o ano ideal.

“Esse será um ano de um tijolinho de cada vez. O sentimento será de que nada está andando, tudo está lento. Mas, esse será um momento de frear, observar será a palavra-chave deste ano”. As previsões da médium se dividem em boas notícias e outras que poderão chocar a população. Em ascensão estará a economia da localidade e também o esporte criciumense, que poderá garantir novidades. Já a insegurança e a violência deverão aumentar em toda a região.

Catástrofes

Quando o assunto é situações climáticas, o novo ano será marcado por enchentes em todo o litoral da região. De forma mundial, haverá números significativos de quedas de aeronaves particulares, incluindo morte de celebridades importantes.

Política brasileira

Muitas leis mudarão em 2017, prejudicando principalmente a classe trabalhadora. O presidente Michel Temer não ficará impune às investigações contra corrupção e deverá responder pelos crimes cometidos. Além disso, a taróloga prevê que a vida do político também correrá riscos. Quanto a operação Lava-Jato, esta já está próxima do seu fim e o país ainda ficará surpreso com os resultados das investigações. Pessoas envolvidas deverão sofrer atentados.

Política em Criciúma

As instabilidades políticas, já tão conhecidas no cenário criciumense, deverão dar uma trégua com a chegada de 2017. Apesar da aparente calmaria, os meses serão marcados por problemas judiciais envolvendo tanto o prefeito eleito, quanto nome de vereadores. Haverá também muita cobrança e fiscalização por parte da população e briga por poder. “Os que fizeram promessas não terão sossego. Terá gente que sabe demais fazendo ameaças para continuar no poder em alguma área”, frisa Gisele.

Economia

A previsão para o setor econômico é positiva. Em 2017, os empreendedores deverão arriscar um pouco mais que em 2016. “Os padrões antigos serão retomados para equilibrar a economia, dentro da casa de cada um”, afirma. Mesmo assim, algumas empresas fecharão por conta de injustiças no âmbito judicial, que envolverão indenizações e pagamentos indevidos.

Esportes

Gisele prevê que o Criciúma Esporte Clube possui 90% de chances de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o acesso depende de uma boa contração, que traga experiência ao time. Os problemas financeiros, no entanto, deverão aparecer. “O 10% que falta é alguém experiente vindo para o clube. Se isso não ocorrer, os 90% vira 10%. Financeiramente, não conseguirá manter suas folhas se não aumentar o número de patrocínios e sócios”. O apoio da torcida será fundamental.

Saúde pública

Um dos maiores embates de 2016 permanecerá em 2017. A crise na saúde pública só deverá amenizar no segundo trimestre do próximo ano.

Segurança

O novo ano, infelizmente, será violento. Policiais morrerão em combate com criminosos e bandidos de cidades próximas migrarão para Criciúma com ainda mais força em 2017. “Os criminosos serão cada vez mais jovens e esse será um ano muito, mas muito violento”, frisa a médium.

Sentimentos

Entre as pessoas, deverá prevalecer a compaixão em situações de ligação ao próximo e acolhimento, principalmente entre estranhos. Pessoas com mais paciência e despreocupadas encontrarão mais facilidade nos desafios de 2017. O relaxamento é fundamental para que os novos ciclos possam ser iniciados. Ainda, este ano será propício para aquelas pessoas que farão algum tipo de cirurgia.



O momento da virada

Para o momento da transição entre um ano e outro é importante que sentimentos como perdão, gratidão e caridade sejam trabalhados. “É isso que irá abrir os portais para uma vida mais próspera e tranquila”. A médium aconselha a acender uma vela azul em agradecimento à Iemanjá, em nome do ano que se vai. Já no dia 1º, o conselho é acender outra branca, pedindo coisas boas. “Não tem muitos rituais para esse ano”.