Amor + empreendedorismo = Estúdio Monamu

Mayara Cardoso

Foi usando a premissa de trabalhar com amor e com coisas naturais que a jovem Manoela de Oliveira Zaboti criou seu próprio estúdio de encadernação manual e já colhe os frutos de sua dedicação. Com pouco mais de seis meses de história, o Monamu Estúdio já é registrado como microempresa e é responsável pela dedicação da jovem 24 horas por dia, assim como de sua renda para o pagamento de seu curso de Design Gráfico. A ideia que surgiu através de uma pesquisa para a faculdade foi caindo do gosto da jovem, que viu no trabalho manual a oportunidade que procurava para se encontrar profissionalmente.

O diferencial dos produtos feitos por Manoela está no trabalho manual as matérias-primas que incentivam o consumo consciente. Desde o corte do papel, a costura para encadernação, a escolha e aplicação da capa e até a embalagem que os envolve, tudo faz parte de um processo 100% artesanal e feito com carinho. Para conseguir aprender sobre as técnicas e colocar em prática seu desejo, a universitária fez incansáveis pesquisas na internet, além de realizar cursos on-line.

Antes disso, no entanto, com algumas noções básicas aprendidas, ela fez os primeiros exemplares com a intenção de presentear as mulheres de sua família no Natal de 2015. "Gostei da ideia de fazer algo com as minhas mãos e com amor para dar de presente. A reação de todos foi tão legal que fez com que eu pensasse a levar a ideia adiante. Minha irmã e meu cunhado, ao perceberem minha desenvoltura, me chamaram para uma conversa e me incentivaram a continuar", comentou. De lá para cá, muitos desafios foram encarados pela garota, que, mesmo muito jovem, demonstra noções de empreendedorismo e muita dedicação ao que se propõe.

Estilo próprio

As primeiras vendas, como na maioria dos negócios, foram para pessoas próximas. Professores, familiares e colegas começaram a demonstrar interesse na compra e, a partir daí, as ideias foram fluindo. "Inicialmente investi um dinheiro que tinha guardado na compra de materiais. Fui escolhendo as coisas do meu gosto, juntando inspirações e formando um estilo da marca", lembrou. Além de produtos à pronta entrega e coleções especiais que pretende lançar periodicamente com foco na demanda de seu público, um dos grandes focos do Manamu Estúdio é a encomenda de produtos personalizados. "Hoje em dia, as pessoas prezam muito por algo exclusivo e feito exatamente para aquele cliente. Todos os cadernos que lanço são limitados e aceito encomendas de pessoas que pedem com detalhes já específicos. Das duas formas a pessoa recebe um produto único e especial", garante.

Dedicação exclusiva

Na casa de Manoela, todos respiram Estúdio Monamu. Isso porque o cômodo que antes era usado como escritório pelo pai aos poucos foi se tornando seu ateliê. Com as encomendas crescendo, a necessidade de montar e atualizar seu site e suas redes sociais, além, é claro, de produzir os cadernos, todos entraram no trabalho. "Precisei dividir um pouco as funções e eles abraçaram a causa comigo. Inicialmente ficaram um pouco inseguros com a ideia, mas foram percebendo que daria certo. Hoje meu pai me ajuda a controlar as finanças, já que é administrador, e minha mãe é responsável pelas nossas embalagens", explica.

Mesmo com o apoio dos pais e do namorado, parceiro engajado desde a criação da marca até a correria com as entregas, Manoela garante que a dedicação precisa ser quase 24 ao dia, sendo necessário esforço para se dividir entre compromissos pessoais, faculdade e o trabalho. Depois de largar o emprego em uma agência de publicidade por não ter se adaptado à rotina ligada apenas ao computador, para ela, a atividade está sendo recompensadora. "Não é fácil. Fico o tempo todo pensando, respondendo recados, atualizando redes sociais, planejando e correndo atrás do relógio para fechar prazos, mas é tão gratificante ver a resposta das pessoas que isso não é um peso. Hoje posso dizer que estou realizada pessoal e profissionalmente", disse.

Para os próximos passos de sua empresa, Manu, como é conhecida, não economiza sonhos. "Pretendo estabelecer uma carreira em cima disso. Depois de pensar em cursar Medicina e até achar que o Design não era o caminho certo, agora vejo que tudo tinha uma explicação. A faculdade me ajudou e me ajuda muito. É cedo para definir se vou conseguir viver disso para sempre, mas posso dizer que vou fazer de tudo para que dê certo", completou.

Atualmente Manoela, que é natural de Tubarão, está na sexta fase do curso de Design Gráfico da Faculdade SATC, em Criciúma.

Os cadernos podem ser encontrados em diversos tamanhos e modelos no site www.monamuestudio.com.br e na página oficial da marca nas redes sociais. Os preços variam de R$ 15 a R$ 45 para os cadernos e chegam a R$ 85 para álbuns personalizados. Encomendas e mais informações podem ser feitas a partir do contato pelas ferramentas on-line ou pelo telefone (48) 9126.0142.