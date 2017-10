Ambientes para debates complementam série de atividades na EXPOMAIS

Paralelo as sete palestras principais, a EXPOMAIS - Encontro Sul-Brasileiro de Marketing, Administração, Inovação e Sinergia -, possibilita outras atividades buscando oferecer uma experiência única aos participantes por meio de muito aprendizado, aperfeiçoamento e troca de experiências. O evento ocorre na quarta e quinta-feira, na Associação Empresarial de Criciúma (ACIC).

Serão mais de 40 horas de ações simultâneas que irão ampliar a maneira de agir e pensar, provocando transformações. Além do Case MAIS e do Lab MAIS, o evento ainda promove o Diálogo MAIS e o Painel MAIS. Profissionais renomados da região estarão inseridos nesses ambientes para disseminar conhecimento.

O Diálogo MAIS tem o intuito de promover interessantes debates entre experts e participantes, sempre tendo como tema a especialidade de cada convidado. A interação de todos será o grande diferencial.

No primeiro dia, às 15h30min, o tema é “Inteligência de Mercado”, com o diretor executivo da Schambeck Participações, Vinícius Schambeck e o diretor comercial da Genésio A. Mendes (GAM), Ézio Oliveira Júnior.

Já na quinta-feira, às 14h, o gestor de recursos humanos e empreendedor do Instituto Brasileiro de Meritocracia, Antonio Silvano Szezecinski aborda a “Meritocracia e Gestão de pessoas”. Às 16h, o Diálogo MAIS debate as “Inovação e Tendências Tecnológicas” com o gerente comercial da Betha Sistemas, Giezi Marques Azevedo Júnior e Rafael Cardoso, da SERCOMPE, empresa especialista no fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Interação junto

ao público

No Painel MAIS, assuntos de todas as vertentes propostas pelo evento serão debatidos pelos respectivos especialistas junto ao público. Na quarta, às 15h30min, o tema é Comunicação e Branding com a administradora e especialista em marketing de conteúdo e Branded Content, Gabriela Moura.

Já na quinta, às 14h, o empresário Abrahão Paes Filho, diretor da cervejaria Saint Bier, trata sobre “Gestão de marca e Empreendedorismo Familiar”.

No mesmo dia, às 16h, a advogada e consultora empresarial Roberta Volpato Hanoff, e o gerente comercial da Betha Sistemas, Cristian Pizoni Bonfanti abordam a “Ética nos negócios”.

Ingressos e a programação completa no site oficial do evento no expomais.com.