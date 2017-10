AMA realiza 12º Pedágio neste sábado

A Associação de Amigos dos Autistas (AMA) de Criciúma realizará no próximo sábado, a 12ª edição do Pedágio da AMA. A ação conta com quase 180 voluntários, que trabalharão das 8h às 13h. Eles estarão espalhados em 14 pontos de coleta, sendo 10 em Criciúma e quatro em Içara.

A instituição é mantida com o apoio da comunidade. O pedágio pretende aliviar um pouco as contas da entidade. “Nosso objetivo é arrecadar verba para manter a instituição. O quadro financeiro está complicado e temos folhas de pagamento no fim do ano”, explica a diretora pedagógica Josane Burato.

“Na questão de comida a gente sempre ganha alguma coisa, porém itens como carne e produtos de limpeza nós precisamos comprar. O dinheiro do pedágio também acaba contribuindo com isso”, comenta a psicóloga da AMA, Ledijane Sachet Ghisi.

Os voluntários do pedágio estão divididos entre professores, funcionários e pais da AMA, em parceria com grupos filantrópicos de Criciúma. “Os participantes estarão com um malote para o dinheiro ser depositado nele. Todos eles contêm lacres, que só serão abertos no sábado à tarde pela direção da escola na hora da apuração do valor arrecadado”, informa a psicóloga.

O pedágio realizado no ano passado (2016) arrecadou mais de R$ 18 mil. A expectativa é de que a população se mobilize e colabore com essa ação.

Conheça a AMA

O pedágio coincide com o mês de aniversário da instituição. Fundada em outubro de 2004, a AMA iniciou seus trabalhos com sete alunos portadores do autismo. Atualmente, a escola conta com 100 alunos, divididos em 77 do sexo masculino e 23 do sexo feminino.

Localizada em Criciúma, a entidade trabalha de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, e das 13h às 17h, atendendo 10 municípios da região. Ela oferece atendimento com pedagogos, aulas de educação física, artes, informática e atendimento da equipe técnica. Também realiza projetos juntamente com o 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), como cinoterapia e equoterapia, e com a Academia Via Corpo, com aulas de natação.

Até novembro a instituição deve mudar-se para a nova sede, no bairro Pinheirinho. “Já estamos nos mobilizando para irmos para lá. Iremos reutilizar muitos móveis que temos aqui. Alguns parceiros estão nos ajudando com a parte de mão de obra”, completa Josane.

Outras pessoas que quiserem realizar doações ou se voluntariar no pedágio, podem entrar em contato pelos telefones: 3462-9804 ou pelo 3433-6623.

Veja os pontos de coleta:

Criciúma:

- Avenida Centenário, no Bairro Próspera (semáforo da Praça da Chaminé);

- Avenida Santos Dumont, Bairro São Luiz (cruzamento com a rua Arthur Bernardes);

- Avenida Centenário, Bairro Centro (cruzamento com a Marechal Deodoro, próximo ao Banco Santander);

- Avenida Centenário, Bairro Próspera (próximo ao posto Barp);

- Rua Júlio Gaidzinski, Bairro Centro (próximo ao Hospital São José);

- Rua Henrique Lage, Bairro Centro (cruzamento com Álvaro Catão);

- Rua Anita Garibaldi, Bairro Centro (próximo ao Posto São Pedro);

- Rua Saldanha da Gama, Bairro Comerciário (próximo ao Banco Safra);

- Rodovia Luiz Rosso, Bairro 4ª Linha (em frente ao M.M.Rosso);

- Avenida dos Imigrantes, Bairro Rio Maina (próximo ao Supermercados Manentti).

Içara:

- Rua Vitória, Bairro Cristo Rei (cruzamento com Av Procópio Lima, próximo a padaria Vitória);

- Rua Cel. Marcos Rovaris, Bairro Liri (próximo à Praça da Juventude);

- Rua João Lodetti, Bairro Cristo Rei (próximo ao supermercado Giassi Içara);

- Avenida Dilcio Esmael da Silva, Bairro Cristo Rei (em frente ao supermercado Castagnetti).



Colaboração: Vitor Netto