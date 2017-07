Alunos mobilizados em prol de arraial

Mayara Cardoso

O Shopping Pórtico receberá neste sábado a nona edição do seu arraial. Para este ano, a novidade preparada é a participação da Escola de Educação Básica João Dagostim, do Bairro Quarta Linha. Das 11h às 18h, o espaço será transformado em uma grande e genuína festa junina com decoração, quitutes tradicionais e apresentações.

De acordo com a diretora da escola convidada, Rosemeri Zacarias, os preparativos estão sendo realizados com toda a intensidade para que tudo saia perfeito no sábado. "Queremos que essa parceria seja um grande sucesso", comenta.

Além de motivar as crianças e adolescentes de dez a 18 anos a fazer apresentações ainda mais bonitas, para a diretora, a parceria incentiva o gosto pela cultura e promove a socialização entre as turmas, o shopping e o público.

Atrações especiais

Completando as apresentações ao longo do dia, outras atrações devem chamar a atenção dos visitantes. Conforme o gerente do Shopping Pórtico, Gustavo Dagostim, brincadeiras para as crianças serão disponibilizadas para atrair os pequenos. "Queremos oferecer um dia agradável para todos, especialmente para as crianças, dando a oportunidade de brincar de pescaria e tantas outras atividades divertidas", completa.