AHSC busca audiência com Estado para incluir HSJ em pagamentos

Denise Possebon

Mesmo com os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos e Municipais, ao Hemosc e ao Cepon que estão sendo liberados pelo Governo do Estado, os embates sobre o Hospital São José (HSJ) continuam mais vivos do que nunca. Sem estar contemplada na lista de pagamentos da Secretaria de Estado da Saúde, a instituição será novamente pauta da Associação de Hospitais de Santa Catarina (AHSC).

O presidente da associação, Altamiro Bittencourt, está tentando viabilizar para o quanto antes uma audiência com o secretário João Paulo Kleinübing para tratar da questão, tentando comprovar ao Estado que o HSJ deve ser pago como os demais.

Estado não

reconhece dívida

Conforme ele, a pasta de Saúde do Estado não reconhece a dívida devido aos embates judiciais que seguirão em aberto durante todo este ano.

"O secretário alega que essa cobrança foi judicializada e por isso não deve pagar. Queremos mostrar que nem tudo foi judicializado e cobrar com urgencia esse pagamento. É um encontro à parte, para tratar apenas desse caso", esclarece o representante. Somente para o Hospital São José, a dívida que supostamente o Estado deveria pagar é de R$ 22 milhões. Para o restante das outras instituições, a previsão é encaminhar até esta semana o total de R$ 43 milhões em dívidas, parte de dívida, que estava orçada em R$ 56 milhões.

Através disso, a realização de novas cirurgias eletivas, que foram suspensas nos hospitais, deverão ser viabilizadas. Em Criciúma, por meio do São José, pelo menos 2 mil procedimentos são esperados para serem feitos. Mas, primeiramente, os pagamentos da contratualização ainda seguem pendentes.

Reivindicações

em Brasília

Durante o dia de hoje, a AHSC estará em Brasília, junto de deputados federais e senadores, em reunião com o Ministério da Saúde. O objetivo é garantir que os repas-ses em saúde a Santa Catarina sejam aumentados, e ainda cobrar valores pendentes referentes a extratetos. Desse último, soma-se uma conta no valor de R$ 13 mi-lhões em dívidas junto aos hospitais catarinenses, a qual o Estado diz não reco-nhecer.

Aumento de

repasses

"Queremos ver junto dos representantes um aumento de repasses em verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) para Santa Catarina. Esse pedido está baseado na renda per capita (população), que é menor que Rio Grande do Sul e Paraná", esclarece Bittencourt.