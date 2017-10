Afasc Solidária promove bazar

Com mais de cinco mil peças em ótimo estado, o Bazar da Afasc Solidária será realizado no próximo sábado, das 8 às 17h, na sede Afasc Solidária, na Rua São José, ao lado do Camelódromo e da Feira Livre de Criciúma.

Os itens terão um valor bem variado, com peças de R$ 2, R$ 5, R$ 10 e R$ 20. Na primeira edição praticamente todas as peças foram vendidas. “Nós tivemos muito sucesso e estamos contando com uma grande movimentação neste sábado”, afirmou o coordenador da Afasc Solidária Hélio Pedro Ferro.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das ações da Afasc Solídária. O evento disponibiliza roupas, calçados e acessórios novos e usados. Todo valor arrecadado é destinado à compra de produtos e materiais para as pessoas com necessidades emergenciais.