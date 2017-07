Afasc apura denúncia contra diretora que teria agredido crianças verbalmente

Renan Medeiros

Uma diretora de um Centro de Educação Infantil (CEI) da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma (Afasc) foi acusada de agredir verbalmente crianças em sala de aula, chamando-as de animais. A denúncia foi feita por ex-professoras, agora demitidas da escola, tanto à própria Afasc quanto à Polícia Civil. Elas alegam que a denúncia motivou a demissão, o que não é confirmado por nenhuma das partes.

De acordo com a Afasc, a diretora foi afastada do trabalho, mas ainda não há evidências que confirmem as denúncias. "Os fatos noticiados dependem de provas que estão sendo imparcial e republicanamente investigadas para embasar providências. O bem-estar dos alunos e a tranquilidade dos pais são nossas principais prioridades e assim sempre será", informou a associação, em nota encaminhada ontem à imprensa. A instituição também garante que a demissão das professoras não foi motivada pelas denúncias.