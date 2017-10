Administração Municipal reduz horário do ensino integral

Gabriel Bosa

As unidades de ensino integral geridas pela Secretaria de Educação de Criciúma terão seus horários alterados a partir de 2018. O novo ano letivo terá aulas das 7h30min às 17h30min, duas horas amenos que a carga atual das 6h30min às 18h30min. A mudança já está sendo informada aos pais e responsáveis no encaminhamento das matrículas.

Segundo a responsável pela rede municipal, Roseli de Lucca, a medida trará benefício ao processo de aprendizagem e conforto dos estudantes. “O horário de doze horas é muito estendido e não traz nenhum tipo de melhoria ao rendimento das crianças. Muitas delas precisam levantar antes das seis para estarem a tempo na escola e chegam muito cansadas”, justifica.

Além da justificativa técnica, a secretária de Educação também pontua que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE), formulada pelo Governo Federal, estipula que o ensino integral no país deva ser de 7h à 10h diárias.

A secretária também ressalta que a medida não refletirá na redução do quadro de professores ou servidores nas unidades. “É uma medida que não visa corte de custou ou nada do tipo. A escolas continuarão com os mesmo professores, com o mesmo número de servidores”, reitera.

Os Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM) manterão o horário normal das 6h30min às 18h30min.

Sindicato se

posiciona contra

O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Criciúma e Região (Siserp) se posicionou contra a medida. Segundo a presidente, Jucélia Vargas, a mudança de horários poderá prejudicar os professores que atuam em duas escolas no mesmo dia.

“Antes eles podiam sair até o meio-dia e trinta e ir para outra escola, como vai ficar se eles poderão sair apenas a partir das treze e trinta?”, questiona.

Ela afirma que a medida gerou desconforto também entre pais e responsáveis que trabalham em horário de comércio. “O comércio vai até às dezoito horas, mas as aulas até às dezessete e trinta, então fica ruim para eles. Nós já recebemos diversas reclamações”, afirma.

Professores do Estado contestam

reordenamento de aulas

Professores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina (Sinte – SC) farão uma série de mobilizações contra a medida do Governo do Estado que altera a maneira de distribuição de aula e o reordenamento dos professores efetivos para o próximo ano letivo.

A alteração está proposta em Oficio Circular e se baseia na Lei Complementar nº 668/2015. Os principais pontos são que a base da distribuição de aulas será a carga horária do concurso público, e que a possibilidade de complementação de carga horária em outra disciplina de habilitação do professor, será somente depois de todos os profissionais terem escolhido a disciplina titular do concurso. Fato que diminuirá a carga horária dos professores.

Segundo a coordenadora regional do Sinte, Kelly Pacheco, as aulas desta quinta-feira serão reduzidas para que os professores tenham tempo de discutir as transformações. “Nós faremos cinco aulas de trinta minutos, e o restante os professores usarão para debater e se inteirar no assunto”, explica.

Na sexta-feira, um grupo irá se reunir na Gerência Regional de Educação (Gered) para uma reunião. Já na próxima terça-feira as aulas serão suspensas devido a participação dos professores em um ato conjunto em Florianópolis.