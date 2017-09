Administração Municipal de Morro Grande se reúne com novos grupos de investidores

Gabriel Bosa

A Administração Municipal de Morro Grande continua as tratativas para repassar a unidade da JBS para outros administradores. O assunto será encami- nhado nesta semana em reuniões no Sul de Santa Catarina e em São Paulo. Hoje, um grupo de investidores irá se reunir com o prefeito, Valdo Rocha, para discutir a transferência. Na terça-feira, o Executivo irá se reunir com outra empresa que mostrou interesse em assumir a estrutura. Em paralelo, representantes das empresas também se reunirão com os gestores do frigorífico na capital paulista.

A JBS anunciou no fim do último mês que encerrará as atividades em Morro Grande a partir do dia 31 de outubro. A empresa ainda mantém estruturas em Forquilhinha e Nova Veneza. Desde então, representantes políticos do Sul catarinense estão se mobilizando para que outra empresa assuma a gestão da unidade.

“Existe o interesse, mas ainda nada concreto. O nosso trabalho é colocar frente a frente os investidores e os compradores. A empresa já se posicionou favorável à venda e afirmou que não deverá pôr nenhum tipo de obstáculo”, pontua Rocha.

Em reunião na semana retrasada, o chefe do Executivo pleiteou ao diretor-financeiro da empresa, Ivo Dhreer, pela prorrogação do prazo para o fim do ano. Porém, até o momento, a JBS não se manifestou sobre o pedido.

“As empresas devem conversar diretamente com a JBS para ver os valores e condições. Não é algo que se faz da noite para o dia, mas estamos trabalhando para que a situação seja encaminhada já nos próximos 15 ou 20 dias”, ressalta o prefeito.