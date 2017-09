Administração chama proprietários de terrenos e capelas para regularizar situação nos cemitérios

Desde maio deste ano, o Governo de Içara conta com um sistema informatizado para administrar os cemitérios Bom Pastor, do bairro Primeiro de Maio e o Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Vila Nova. As documentações que eram armazenadas em papel, agora fazem parte de um sistema que permite maior agilidade e organização para familiares e para a administração.

De acordo com a diretora de recursos, Dóris Iolanda Dagostin, todos os lotes foram cadastrados por meio de georeferenciamento. “Os jazigos foram medidos e receberam placas de identificação. Agora o cidadão precisa atualizar os cadastros, onde constarão os dados do responsável pelo lote e capela, e as informações das certidões de óbito”, explica Dóris.

A diretora alerta para que as pessoas procurem o cemitério e a Administração antes do feriado de finados, em novembro, a fim de evitar aglomerações no dia. “Muitos aproveitam este momento para visitar os túmulos. Para quem mora longe, a data será uma oportunidade para regularizar a situação, no entanto, pedimos que os moradores da região façam a gentileza de vir antes, evitando filas e transtornos”, colocou. No feriado de finados, durante todo o dia, um servidor estará de plantão para fazer o cadastramento na capela mortuária.

Emissão do boleto

Para realizar o cadastro e emitir o boleto, que poderá ser parcelado, o contribuinte deve se dirigir exclusivamente até o cemitério Bom Pastor, no bairro Primeiro de Maio, das 8h às 17h, onde receberão o número da quadra e lote onde o ente querido está sepultado. Entre 15 de outubro e 15 de novembro, dois servidores estarão à disposição da população. O cidadão deve comparecer com os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, atestado de óbito do falecido (se tiver) ou outro documento.

Colaboração: Tânia Giusti / Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Içara