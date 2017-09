Acadêmicos e artistas voltam a ocupar Centro Cultural

Gabriel Bosa

Acadêmicos da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), artistas e membros de coletivos ligados à cultura de Criciúma voltaram a ocupar o Centro Cultural Jorge Zanatta, na região central, na manhã de ontem. Esta foi a segunda mobilização do Coletivo Salve Jorge, criado com a proposta de fomentar o aproveitamento permanente do espaço através da realização de oficinas artísticas, palestras, rodas de conversas e demais atividades. O ato contou com a participação de aproximadamente 90 pessoas.

A ação é uma união dos cursos de Artes Visuais, Arquitetura, Letras, História e Biologia da Unesc. O primeiro ato foi organizado na última semana, com a realização de oficina de cerâmica, papel artesanal e poesia. Ontem o tema foi a serigrafia, com a confecção de camisetas com a marca da mobilização.

“A gente procura ter uma programação fixa, mas ao mesmo tempo flexível. A ideia é o sentimento de troca, às vezes têm coisas que surgem na hora, no meio daquele cenário de catástrofe”, explica a acadêmica de Artes Visuais e integrante do Coletivo Salve Jorge, Iolanda Luiza Vitoria Maciel Peres.

A ocupação do Centro Cultural já havia sido realizada em outras oportunidades. Em maio, em paralelo à programação da Semana Nacional de Museus, um grupo de acadêmicos e artistas foi ao local para debater a importância da preservação dos prédios históricos e culturais da cidade. Porém, foi após o incêndio que destruiu parte da estrutura nos fundos, no último dia 10, que a mobilização tomou corpo.

“A ideia das ocupações é chamar a atenção do poder público pra que o restauro aconteça, e consequentemente o retorno das atividades do edifício. Entendemos a importância e a potencialidade histórica, artística e cultural que o Centro Cultural Jorge Zanatta tem”, destaca a acadêmica.

Processo de restauração está em andamento

A restauração do casarão será encaminhada pelo Governo Federal e Administração Municipal. A primeira etapa compreende a cobertura de toda a estrutura, sob responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União (SPU). No início do mês, o Ministério da Fazenda anunciou o processo licitatório para escolha da empresa que executará a obra. A abertura dos envelopes deverá ser feita no dia 9 de outubro. A obra está orçada em orçado em R$ 502 mil. A projeção é encerrar a obra em 90 dias após o seu início.

A segunda etapa ficará sob responsabilidade do Executivo. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o projeto inclui a restauração completa da estrutura, incluindo paredes, portas, janelas, fiação elétrica, rede hidráulica, pintura e demais acabamentos. O serviço está orçado em R$ 900 mil, com prazo de aproximadamente seis meses para conclusão.