A Tribuna lança 6ª Revista Arquitetura e Interiores

Gabriel Bosa

O Jornal A Tribuna apresentou oficialmente na noite desta sexta-feira a mais nova edição da Revista Arquitetura e Interiores. Chegando a sua sexta edição, o material exclusivo foi lançado durante a Feira CasaPronta, no estande da Gelox Refrigeração, a partir das 19h30min. O evento foi prestigiado por arquitetos, engenheiros, decoradores e empresários que participaram e apoiaram a publicação, além da presença da direção e colaboradores do A Tribuna.

A Revista Arquitetura e Interiores já se tornou uma referência ao segmento em todo o Sul de Santa Catarina. Neste ano, a publicação vem com 144 páginas, apresentando diferentes projetos de 22 arquitetos e engenheiros da região, além de conter ainda reportagens especiais.

O diretor-executivo do Jornal A Tribuna, Dorvanil Vieira, ressaltou a união de todos os profissionais e integrantes que colaboraram para o lançamento de mais uma edição da publicação.

“Foi um trabalho feito a muitas mãos. A revista será um grande manual para a consulta permanente nos segmentos de arquitetura, design e decoração. Foi algo que deu muito trabalho, mas valeu cada minuto investido nela”, destaca.

Vieira também ressaltou a pluralidade dos profissionais que contribuíram com projetos e reportagens. “É uma revista muito democrática. Temos pessoas de todas as idades, de todos os sexos, todos participaram com sua criatividade e apresentando belos projetos”, complementa.

Foco no futuro

A cada nova edição, a Revista Arquitetura e Interiores busca um foco diferenciado para apresentar aos leitores. No último ano o destaque ficou com as edificações históricas do Sul catarinense, ressaltando a sua importância e valor cultura. Em 2017, em contraponto, foram apresentados projetos que definem o futuro do segmento de construção civil, arquitetura, decoração e design.

O lançamento do Metropolitan Business Center resume perfeitamente esse olhar ao futuro. O maior e mais modernos empreendimento empresarial e médico do Sul de Santa Catarina ganha destaque na capa desta sexta edição. O artigo, assinado pelos arquitetos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, explica os desafios e como cada detalhe foi pensado para o bem-estar dos usuários e frequentadores do prédio.

Com três décadas de experiência, o arquiteto Jefferson Aléssio foi um dos idealizadores do projeto. Durante o lançamento da revista, o profissional destacou a importância que essa empreitada representa.

“Foi meu projeto de maior magnitude, de maior representatividade”, resume.

O arquiteto também ressaltou o valor que o novo centro de comércio traz ao município e região. “Este marcou a arquitetura de Criciúma nesta fase, da mesma forma que outros projetos marcaram a cidade em outros tempos. Acredito que o Metropolitan seja um ícone para Criciúma”, afirmou.

Tendo a oportunidade de folhear pela primeira vez, o arquiteto também enalteceu a qualidade da publicação. “É um canal para a divulgação do nosso trabalho. É uma revista com grande qualidade gráfica, é importante para apresentar nosso trabalho”, comenta.

Identificação com público-alvo

Um dos destaques da revista é a revitalização da iluminação da Catedral São José, em honra ao seu primeiro centenário de edificação. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Fabrício Moreira e executado pela Illuminatio, loja pertencente ao Grupo Setup.

O proprietário do grupo, Fernando Machado, destacou a importância de estar presente nesta publicação que é referência ao segmento. “Ela identifica diretamente nosso público-alvo. Ano passado nós já participamos da revista, e neste ano é um privilégio poder estar presente de novo”, expõe.

Mais de 70 mil pessoas esperadas

A Feira CasaPronta segue até domingo no Centro de Exposições José Ijair Conti. Pelo segundo ano consecutivo, a mostra ocupa os 12 mil metros quadrados de área de exposições do espaço. No local estão reunidos 220 lojas, fábricas, entidades e indústrias catarinenses, além do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os portões do Centro de Exposições estarão abertos das 14h às 22h no sábado, e das 14h às 19h no domingo. Segundo o organizador, Wiilly Backes, mais de 70 mil pessoas devem circular pelos corredores até o encerramento.

“A cada edição aumenta de tamanho e qualidade. Desde a primeira hora do evento os lojistas estão realizando negócios”, comemora.

O anfitrião do lançamento e proprietário da Gelox Refrigeração, Fábio Ferreira, é parceiro da CasaPronta há 12 anos. Durante o evento, o empresário destacou a importância do evento para todo o segmento em Criciúma e no Sul de Santa Catarina.

“A cada edição os estandes estão melhorando, as pessoas estão investindo. Temos que fazer a nossa parte para prosperar, quando um cresce, todos crescem juntos”, ressaltou. “É uma feira que está crescendo a cada ano. Desde quarta nós já estamos fazendo negócios e continuaremos até o encerramento”, complementa.