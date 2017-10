4º Simpósio Internacional de Direito é realizado em Criciúma

Lucas Renan Domingos

Acadêmicos, professores e profissionais da área de Direito estão reunidos durante todo o dia de hoje, no AM Master Hall, em Criciúma, para participarem do 4º Simpósio Internacional de Direito. Com o tema “Globalização e o uso alternativo do Direito”, o evento reúne aproximadamente 600 pessoas. O simpósio é organizado pelo Centro Acadêmico (CA) de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc).

Realizado anualmente, sempre no segundo semestre, o evento chegou a sua quarta edição em 2017. Para o presidente do CA, Marcos Meller, o número de participantes demonstra o sucesso do simpósio.

“Estamos realmente satisfeitos com a realização do evento. Em todos os anos tivemos um bom público. Nesta edição foram vendidos 550 ingressos antecipados. Mas nosso pensamento é sempre de evolução e este ano, mais uma vez, conseguimos ótimos palestrantes e excelentes parcerias para mais uma edição de sucesso”, enfatizou.

Para o coordenador do curso de Direito da Unesc, João Carlos Júnior, o evento teve como principal objetivo a troca de experiência entre acadêmicos e profissionais locais, nacionais e internacionais.

“É um importante acontecimento para nossa instituição, especialmente porque é realizado pelos nossos acadêmicos. O evento é a oportunidade de obter conhecimentos que não são possíveis de serem abordados durante os cinco anos do curso”, destacou o coordenador.