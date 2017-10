3º Encontro de Carros Antigos reúne centenas de pessoas na praça de Siderópolis

O 3º Encontro de Carros Antigos de Siderópolis reuniu 242 exemplares na Praça Central nesse domingo. Realizado pelo Grupo Antigos da Montanha com o apoio do Governo Municipal, o encontro foi feito em paralelo com o 1º Festival de Food Truck e Cerveja Artesanal, um incremento que deve ser repetido nos próximos anos. “O Encontro de Carros Antigos de Siderópolis é um sucesso e já faz parte do calendário de eventos. Com a exposição tivemos oportunidade de mostrar o acervo que existe na cidade e ainda criar mais um atrativo para os visitantes”, destacou o prefeito Hélio Cesa, o Alemão ao lado do vice-prefeito, Xande Feltrin, que auxiliaram na entrega das premiações concedidas a 20 carros participantes.

O destaque ficou com o Cadillac 1960, pertencente a Everaldo Cadorin, da cidade de Turvo. “Importei esse carro dos Estado Unidos e realizei um sonho. Eu uso ele para curtir e para rodar”, afirmou o proprietário, que faz parte do Clube Veteran Car Sul Catarinense. A novidade desse ano foi a premiação concedida a Sergio Scarpatto, que levou uma moto Indian 1945 e ganhou atenção dos expectadores. Além disso, o Ford T 1923 recebeu o troféu como o carro mais antigo do encontro.

“Não conseguimos repetir os mais de 300 carros do ano passado devido a previsão de tempo que espantou os expositores, mas estamos felizes e satisfeitos com o belíssimo resultado”, afirmou o presidente do Grupo Antigos da Montanha, Roberto Bekão Kestering, já fazendo convite para o evento de 2018.

Colaboração: Simone Costa / Assessoria de Comunicação