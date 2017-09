3ª edição do Festival da Montanha acontece neste fim de semana

Bárbara Barbosa

Cavalgada, caminhadas, stand up paddle, canoagem, espaço yoga e até palestra sobre alimentação em montanha. Os entusiastas de atividades esportivas de aventura, belas paisagens e turismo natural já podem comemorar, pois é neste sábado e domingo que acontece a 3ª edição do Festival da Montanha, em Siderópolis. A principal novidade desta edição é que o evento integra a Expedição Xokleng 2017. As vagas para participar do festival são limitadas e vão até amanhã, no site rotasdoaguai.com.

Explorar o potencial para atividades de aventura, o turismo e fortalecer o município dentro das rotas turísticas da região estão entre os principais objetivos do festival. “Temos um mosaico de atividades que podem ser aproveitados. Além disso, temos intenção de refe- renciar a cidade nesse quesito, assim como outras cidades da região são gastronômicas, por exemplo. Tudo isso cria uma rota forte de cidades com diversas opções de lazer”, evidencia o vice-prefeito de Sideropólis, Xande Feltrin.

O evento, que reúne uma série de atividades para ambiente de montanha, faz parte do projeto Rotas do Aguaí. “Tanto é que o Stand Up e a Canoagem serão praticados na barragem do Rio São Bento, de frente para a costa da serra, sendo que a organização fornecerá todos os equipamentos para as atividades previstas para o festival, exceto a bike”, destaca o presidente do Insituto Alouatta, Paulo Cadallora.

Novidade da edição

Inédito nesta edição do festival, a Expedição Xokleng 2017 faz parte do Campeonato Catarinense de Corridas de Aventura e está entre as oito maiores provas de aventura do Brasil, segundo Paulo. A prova será dividida em duas categorias: Expedição, com 110 quilômetros de percurso, em torno de 14 horas de duração, e Aventura, com aproximadamente 45 quilômetros de percurso e até cinco horas de duração. “O desafio envolve Orientação, Trekking, Mountain Bike, Técnicas Verticais e canoagem, além de as equipes e famílias poderem acompanhar em tempo real em um telão no evento e até digitalmente, pois os competidores estarão com rastreadores humanos”, explica.

Com o tema Memórias de São Pedro, a Expedição Xokleng 2017 busca resgatar a história da Comunidade de São Pedro, contada em livro pelos autores José Carlos Júnior dos Santos e Micheli Ribeiro Luiz. “É uma forma de recuperar diversos aspectos da comunidade, como a imigração das primeiras famílias, o povoamento do local e o contato com os índios da tribo Xokleng”, arremata Paulo.