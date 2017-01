2017:ano para valorizar o compartilhamento e a gratidão

Mayara Cardoso

Ao refletir, nos últimos dias do ano, sobre planos e expectativas para o período que irá se iniciar, o que muitos querem é deixar as energias negativas para trás, renovando-as para encarar os novos desafios. No entanto, além das reflexões, do descanso e dos momentos em família, alguns pontos precisam ser trabalhos para que essa mudança aconteça de forma efetiva. Conforme a arquiteta, consultora de Feng Shui e estudiosa do assunto, Débora Dalsasso, a crença de cada um deve ser levada em consideração neste momento, podendo ser voltada às orações, junto do contato direto com a natureza e até a utilização de ervas que tragam vitalidade, dependendo de cada costume.

Na prática, o que serve para todos, de acordo com Débora, é aproveitar os últimos dias para tirar de dentro de si as energias pesadas e negativas. "Isso pode ser feito em um bom banho de mar, os pés na terra e até o abraço em uma árvore. Sempre mentalizando a retirada dessas energias", explica.

Além das questões espirituais, para ela, as coisas materiais precisam ser revistas, pois fazem parte de um processo de substituição. "Não só teu coração, mas teu carro e tua casa, por exemplo, também precisam ter as coisas ruins retiradas para que novas e melhores possam entrar. É o momento de 'destralhar'", completa.

Hora de ser grato

Um dos mais bonitos sentimentos, a gratidão, deve ter papel especial para o próximo ano. Conforme a consultora, aprender a agradecer é um desafio que precisa ser encarado por todos em 2017. "Estamos em um ciclo de planeta em que precisamos enfrentar nossos medos. Muitas coisas ruins estão acontecendo por conta disso, mas precisamos nos dar conta de que existe uma explicação. A forma como encaramos as situações, com reclamações ou como aprendizados, diz tudo sobre elas", disse.

Em situações de conflitos e mágoas, por exemplo, a orientação é de que haja uma tentativa de resolver o fato imediatamente, sem guardar sentimentos para o futuro. "É claro que existem coisas erradas e situações difíceis de serem perdoadas imediatamente. Aliás, algumas pessoas conseguem lidar me-lhor com isso que outras. O fato é que não precisamos por panos quentes em tudo, apenas exercitar essa tentativa de entendimento de cada coisa como aprendizado e crescimento da melhor forma possível". Para que isso seja colocado em prática a orientação dela é simples e muito complexa: "Emanem luz. Em oração ou mesmo em imaginação de luz. Transformem raiva e tristeza em uma força luminosa".

Compartilhamento é o caminho

Entre as atitudes necessárias na promoção da mudança coletiva, conforme Débora, está o compartilhamento. "Precisamos, urgentemente, entender que não vivemos sozinhos. Nada vive sozinho. Todos têm uma função e precisamos respeitá-las, fazendo cada um a sua parte", comentou.

No dia a dia, o compartilhamento pode ser feito no pensamento pelo coletivo e na dedicação de corpo e alma em cada função. "Todos podem fazer sua parte nesse processo compartilhando sempre coisas boas. Se uma dona de casa emana isso para a sua família, que emana em seus trabalhos, por exemplo, ela já está fazendo sua parte. Em cada atividade, isso pode ser feito de alguma forma e o resultado é um ambiente mais positivo para todos", completou.