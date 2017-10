1º Rota do Sul pretende movimentar turismo na região Sul

Bárbara Barbosa

Promover e fortalecer o turismo em Criciúma e região. Esse é o intuito do 1º Rota do Sul – Encontro de Blogueiros, organizados pelos idealizadores de três blogs: Mapa na Mão e Viajando em 3 2 1, ambos de Criciúma, e Casa de Doda, de Blumenau. Outros dez blogs de várias partes do Brasil contribuem para a o evento. A data escolhida para o 1° Rota Sul, é de 2 a 5 de novembro. “Justamente um feriado prolongado, para que possamos conhecer os encantos de Criciúma, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis entre outras cidades”, arremata a uma das organizadoras, a blogueira de viagem Angela Castanhel.

De acordo com Angela, a ideia é dar visibilidade para as rotas turísticas e belezas naturais da região Sul do estado. “A gente que viaja bastante vê de perto a dificuldade de encontrar material sobre o Sul catarinense. Nossa região precisa ser valorizada, quem mora aqui reconhece o lugar privilegiado que estamos, mas o pessoal de fora desconhece. Nosso objetivo, de fato, é trazer os turistas para cá, movimentar nossas rotas turísticas”, detalha ela.

Entre visualizações mensais nos blogs e nas redes sociais, o alcance dos 13 blogs juntos atinge em torno de 500 mil pessoas em um mês. “Nos inspiramos em outros eventos já realizados no Brasil e no mundo que tem realmente resultado na prática. São 13 blogueiros de 8 cidades e 4 estados diferentes. A expectativa é muito grande e ainda há vagas para patrocinadores”, destaca.