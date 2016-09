1º Passeio Quadrisul aliará esportes com uma boa causa

Denise Possebon

Por meio do esporte e do lazer, uma oportunidade de contribuir com uma causa maior. A entidade Quadrisul reali-za, no próximo domingo, dia 11, a ação beneficente 1º Passeio Quadrisul, que propõe um circuito com quadriciclo por trilhas na localidade de Nova Veneza. Além de garantir uma programação diferenciada para o fim de semana, todos os recursos angariados por meio do evento serão revertidos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade.

Os valores serão adquiridos através do valor de inscrição para o passeio, o que incluirá um reconhecimento das trilhas e também um almoço. Mesmo não participando do circuito em si, todos os 68 alunos da Apae irão inte-ragir e brincar com os veículos após a realização do trajeto. Conforme a diretora da associação, Ieda Nolla Guidarini, os recursos serão destinados à manutenção geral da Apae, que custa aproximadamente 30 mil por mês.

"O que nos causa desconforto é sempre essa busca incessante por recursos. Por isso, estamos muito gratos pelo que o Quadrisul está fazendo, que faz muita diferença no atendimento aos nossos alunos. Nossas despesas sempre são maiores que a receita e todos os eventos são sempre muito bem-vindos", enfatiza. Até esse momento, 53 pessoas já confirmaram presença no evento esportivo, o que garante à Apae mais de R$ 500 em doações.

Conforme o presidente da entidade Quadrisul, Ricardo Santos, o propósito de realizar esse passeio é difundir a modalidade esportiva, mas de uma forma que traga benefícios para a po-pulação de Nova Veneza. "A ideia do passeio em si surgiu com a finalidade de divulgar o esporte em nossa região. Muita gente que tem o quadriciclo não nos conhece, e não sabe onde e com quem andar. Como já tínhamos o hábito de reverter recursos para associações, escolhemos encaminhar para uma da própria cidade", explica o pre-sidente do Quadrisul.

Mais detalhes do evento

O 1º Passeio Quadrisul contará com parceiros da iniciativa e deste esporte vindos de outras localidades, como Gramado e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e ainda Joinville, onde esse tipo de modalidade é bastante difundida. Aos interessados em participar do circuito de quadriciclo, a largada acontecerá às 9h no CTG Fronteira da Serra. Em um trajeto de 60 quilômetros, a trilha passará pelo Distrito de Caravaggio, pela região do Bairro São Bento e também pelo Rio Maina, Criciúma. Mais detalhes podem ser conseguidos por meio do telefone (48) 9984-2704.