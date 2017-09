1ª Cãominhada: atividade e integração aos pets

Bárbara Barbosa

Cães estressados, entediados e até destrutivos. Esse pode ser um aborrecimento comum de donos de animais, especialmente os caninos. O que muitos sabem, mas deixam de pôr em ação, é que isso pode ser resolvido mais facilmente do que se imagina, com uma simples caminhada. Por conta disso, a 1ª Cãominhada já é realidade em Criciúma.

O evento está programado para amanhã, das 14h30min às 18h, no Parque das Nações Cincinato Naspolini. As inscrições podem ser realizadas com a doação de um quilo de alimentos não perecíveis até as 10h de amanhã, no próprio Hospital Veterinário e Criciúma ou no Petshop Ramona. Para ele, essa é mais uma forma de reforçar a importância da posse responsável. “O passeio para o cachorro tem grande importância para a sua saúde física e mental. O cão é um animal social, com alta motivação para comportamento exploratório”, justifica o médico veterinário e organizador do evento, João Batista Antonelli.

Difundida em outras cidades do Brasil, a inciativa chega a Criciúma organizada pelo Hospital Veterinário da cidade com apoio de dez instituições ligadas ao tema. Além de liberar o acúmulo de energia dos cães, o evento procura aproximar e integrar os donos de seus animais. “Muitos animais ficam presos e amarrados no fundo do pátio, com a desculpa dos donos que não têm tempo para levá-los para passear. Isso não é saudável, eles precisam caminhar e fazer atividades. É isso que visa a iniciativa, além de estreitar a relação em proprietário e seu pet”, aponta Antonelli.

Pensando nisso, minipalestras a respeito de temas pertinentes também serão tratadas no evento. Como a Leishmaniose, direito dos animais e bem-estar dos pets. “O veterinário especializado no assunto Marcelo Bitencourt Colle vem de Florianópolis para tratar sobre a Leishmaniose, inclusive sobre um medicamento que o laboratório deles possui e é o único a curar a doença. Além de advogados da OAB, falando sobre direito dos animais. Temas como doenças e bem-estar animal também estão em pauta”, destaca.