Um novo ano letivo de muitas oportunidades e boas perspectivas

Mayara Cardoso

Prof.ª M.ª Maria Aparecida da Silva Mello - Pró-Reitora de Ensino (UNESC)

Prof. M.e Thiago Francisco - Coordenador do Setor de Avaliação Institucional (SEAI-UNESC)

Para a Unesc, 2016 foi um ano muito produtivo, de grandes conquistas, de desafios superados e de muito conhecimento. A Universidade novamente apareceu em posições de destaque nos periódicos que discutem a educação superior brasileira, bem como nos rankings legitimados pelos maiores veículos de comunicação do país. Além de ser considerada a 6ª melhor universidade do Brasil em pesquisa, segundo Ranking Universitário Folha (RUF), pelo segundo ano consecutivo, a UNESC também conquistou destaque como a 2ª melhor universidade empreendedora do Brasil entre as instituições não-públicas, a partir dos dados publicados na Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, após um estudo da Brasil Júnior e da renomada consultoria McKinsey.

No plano da avaliação institucional e das relações institucionais com o MEC, a Unesc também se sobressaiu em 2016. Foram mais de 25 avaliações in loco, que ocorreram nos cursos da Universidade, com destaque importante para os conceitos: em mais de 90% dessas avaliações, os conceitos ficaram entre 4 e 5 (em escalas que vão de 1 a 5), demonstrando o profícuo compromisso da gestão institucional com o processo avaliativo. E as boas novas não pararam por aí.

O ano de 2017 começou com boas notícias para a Universidade. Depois de um ano repleto de diálogos com o MEC, o Ministério legitimou, no último mês de janeiro, a retomada da autonomia universitária,que deve proporcionar um novo ciclo de expansão para a Universidade. Isso foi fruto de uma gestão comprometida com a qualidade acadêmica e administrativa, preocupada com a identidade da instituição e de seu caráter comunitário.

É sob este panorama que a Unesc recebe seus acadêmicos e professores para o início do primeiro semestre do ano letivo de 2017. São esperados mais de 11 mil estudantes, os quais vão encontrar uma Universidade preparada para lhes proporcionar conhecimentos e oportunidades, com o seu costumeiro ambiente dinâmico e acolhedor. Os acadêmicos serão recepcionados por uma Universidade que se preparou arduamente para continuar proporcionando uma educação superior como prática de reflexão e na perspectiva da transformação,onde professores e estudantes estarão integrados em um movimento de socialização e de busca de novos saberes, no sentido de ajudar a construir uma universidade de excelência, comprometida com a gestão democrática e com sua identidade comunitária.

Outro destaque se dá para a Formação Continuada de Docentes, que aconteceu entre os dias 13 e 16 de fevereiro, integrando as Pró-Reitorias de Ensino de Graduação e dePós-Graduação, Pesquisa e Extensão. O evento, que adotou a temática "Saberes Docentes e Acessibilidade", contou com a participação dos docentes e permitiu debates significativos sobre temas relevantes de interesse dos profissionais que atuam na instituição,de modo a possibilitar seu aperfeiçoamento didático e pedagógico.

Diante disso, iniciamos o novo ano letivo na certeza de que nossos estudantes, além de serem recebidos com muita alegria e entusiasmo, encontrarão na Unesc o lugar propício para o desenvolvimento de sua formação pessoal e profissional, pois entendemos que a educação superior se faz com responsabilidade e compromisso social, qual seja: formar o cidadão de forma crítica e consciente de seu papel na sociedade como agente transformador.

Estudantes, professores e comunidade acadêmica, sejam todos bem-vindos à Unesc, a sua universidade!