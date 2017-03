Trote na Unesc: um movimento de integração solidária

Janaína Damásio Vitório - Coordenadora de Políticas de Atenção ao Estudante da Unesc

No contexto atual, o acesso à educação superior está posicionado para além das questões políticas, ideológicas ou econômicas. Acessar esse segmento educacional tem um significado pessoal incomensurável e, considerando as perspectivas contemporâneas, também é um indicativo de que algumas ações de democratização do acesso estão sendo bem-sucedidas. A condição de "calouro", nesse sentido, é o resultado concreto de uma ação que, por alguém, foi empreendida no rumo de um sonho possível.

Esse é um grande momento de integração, no qual a família também é aco-lhida, já que a Universidade se torna corresponsável por fomentar o caminho que leva à materialização de um sonho, o qual pode ser do estudante ou de toda a sua família. É uma enorme responsabilidade, que deve ser encarada com seriedade, cuidado e compreensão.

Alinhado ao sonho do estudante, idea-lizou-se o Trote Solidário, consagrado em outras instituições desde os primórdios da educação superior no Brasil. Esse evento, atualmente na 11ª edição, tem o objetivo de conscientizar o acadêmico para uma vida universitária responsá-vel, incluindo-o com consciência no contexto da educação superior. Além da integração, ele também congrega um dos grandes objetivos institucionais da Universidade: formar cidadãos, comprometidos com a sustentabilidade de seu ambiente de vida.

Em um ambiente acolhedor, o evento traz uma série de ações de responsabilidade social e consciência ambiental, proporcionando um momento de discussão, reflexão e ação para promover benfeitorias à comunidade acadêmica. Exemplo disso são os números das edições anteriores, que mostram o papel social desse evento. Foram mais de 174 turmas participantes, as quais arrecadaram cerca de 40 toneladas de alimentos. Além disso,esse movimento possibilitou que 645 pessoas doassem sangue para o HEMOSC de Criciúma, bem como que 225 possíveis doadores se candidatassem ao banco de medula óssea. Importante destacar, também, os medicamentos arrecadados, que somam um valor estimado de mais de R$ 3.500.000,00.

Tudo isso realizado de forma lúdica e responsável, sob a ótica de atividades que têm cunho educativo e de inclusão, respeitando os preceitos que envolvem a educação superior como um elemento de inclusão social e integração. Dessa forma, na edição do primeiro semestre de 2017, a Unesc, por meio da parceria entre a Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante e o Diretório Central dos Estudantes, dá continuidade a um evento que é reconhecido pela comunidade acadêmica como um dos elementos que sustentam sua identidade comunitária.

Serão mais de 40 turmas de calouros que irão participar, discutindo e dialogando com o ambiente comunitário de uma Universidade que é profundamente comprometida com a integração entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão,os quais estarão voltados para a contribuição social que o evento proporciona. Além de tudo isso, os acadêmicos irão confraternizar em um ambiente onde seus sonhos tomam forma.

AUnesc dá as boas-vindas a todos os calouros e informa que está pronta, esperando cada um de vocês, para consolidar este momento e viver junto uma nova etapa de suas vidas, tendo por certo que a nossa missão tem relação com o "ser solidário".

Sejam sempre bem-vindos!

Lembramos que Humilhação não é engraçado. Trote, só se for solidário.