Treinador é tudo

Marinho Búrigo é cirurgião de joelho, pós-graduado em Medicina do Esporte e mestrando em fisiologia do exercício na Unesc

Acabamos de assistir a uma mudança de padrão na seleção brasileira de futebol, e esta mudança não é apenas anímica. A chegada do Tite ao comando da seleção traz uma nova postura de trabalho, que excede a multidisciplinaridade, o trabalho em equipe que já saudei quando da sua contratação. O respeito ao trabalho do outro é do que estou falando. Com absoluta certeza nesse ciclo que começa a ser construído na nossa seleção não ouviremos pérolas do tipo "eles que se preocupem com nós".

Além da estrutura de jogo da sua equipe, ao treinador cabe fazer a leitura de jogo da estrutura tática do adversário. Nossos resultados nas Olimpíadas do Rio estão diretamente relacionados com as atividades deles, treinadores. Nem todos eram brasileiros. Excetuando-se a excelência do vôlei nacional, outros esportes no Brasil já buscaram ajuda de treinadores estrangeiros, e tiveram seu nível de atuação internacional elevado, como foi o caso do handebol, da ginástica olímpica, do pólo aquático, da canoagem e, especificamente, do salto com vara no atletismo. Observem, os grandes treinadores têm formação acadêmica.

O treinador, educador físico, está envolvido da formação à maturação do atleta, chegando ao ponto de ser fundamental no polimento final na busca de milésimos ou centímetros que diferenciam um campeão. No caso do futebol, e de outros esportes coletivos, esse polimento passa obrigatoriamente pelo entendimento do jogo do adversário. O que vimos no "scratch" canarinho nos dois primeiros jogos sob o comando do Tite, foi um estudo prévio do jogo do adversário, para só então podermos aplicar nossas potencialidades. Segundo palavras do próprio Tite: a triangulação, o passe, e a velocidade vertical. Isso só surte efeito a partir de um posicionamento e de um esforço coletivo adequado. Mas para isso acontecer o atleta precisa acre-ditar nas orientações do seu comandante. E a partir de agora, temos isso na seleção brasileira de futebol, como temos no vôlei.

O treinador está sempre diretamente relacionado aos bons e maus resultados da sua equipe. Não há como dissociar uma coisa da outra. O atleta só pratica em jogo aquilo que treina. Guardiola consciente da falta de tempo para treinar durante a temporada, trouxe para o futebol o conceito do trabalho físico, tático e posicional associados sempre ao uso da bola, para aumentar o tempo de contato do jogador com seu instrumento de trabalho. Porém, gasta horas a fio estudando os jogos de seus adversários para entender como romper as suas linhas de posicionamento.

Com o Tite não é diferente, pois tem acompanhado a evolução do esporte praticado hoje em melhor nível na Europa, onde estão a maio-ria dos nossos jogadores. A regra é simples. Muito trabalho físico baseado em parâmetros científicos da preparação física, e a busca pelo melhor posicionamento e movimentação a partir do entendimento do jogo do adversário. O atleta não é bobo, sabe que treinador é tudo.