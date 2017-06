TABLET: o intruso precoce na formação do estilo da criança pequena

Ana Paula Gramacho anapaulagramacho@hotmail.com - Psicanalista membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA); Professora da Unesc.

Já é fato, entre algumas ciências, que as primeiras expe-riências infantis, em especial aqui, experiências entre mãe (ou aquele que exerce a função materna) e bebê, traz consequências em sua formação psíquica. Num estudo, sobre a plasticidade cerebral, partindo dos efeitos de interrupções precoces na relação mãe-bebê, F. Cirulli, A. Berry e E. Alleva fundamentam a hipótese de que a mudança no meio ambiente precoce, fundamentalmente aquelas que produzem uma separação entre a criança e sua mãe ou cuidador primordial, tem um forte impacto em seu desenvolvimento, contribuindo para formar diferenças individuais nas respostas fisiológicas e condutivas posteriores. Atos maternos podem marcar a organização do cérebro e sua plasticidade, esta que é a possibilidade de se adaptar a diferentes situações internas e externas, produzindo mudanças em sua estrutura e função. A psicanálise muito atenta à produção da vida infantil, inclusive na produção realizada pelos bebês, se oferece como uma ferramenta a mais para convocar, no social, reflexões a cerca destes primeiros momentos, bem como a cerca da clínica de crianças pequenas (até três anos) que chegam com seus sintomas a serem desvendados. Estes pequenos não só me encantam, mas me convocam a saber, sobre seu mundo. Assim, passei a ser fisgada pelas dife-renças entre os bebês, o que chamamos de "estilo" e como este estilo vai sendo impresso em seu psiquismo no decorrer de seu desenvolvimento. Além de sua condição genética e seus reflexos inatos, há uma 'condição outra' que precisa estar presente para que o bebê possa ir se constituindo enquanto um futuro ser falante, sendo esta condição o encontro com Outro (quem faz a maternagem do bebê). Este outro tem a fundamental participação em convocar o bebê a ir para além de seus reflexos. Isto significa desejar, olhar, acolher este pequeno que, apesar do pouco saber, carrega uma 'potência indeterminada' para se desenvolver enquanto futuro sujeito atravessado pela linguagem que o colocará no laço social. Em nossa atualidade, estes acontecimentos das primeiras relações têm tido a presença de um intruso e este intruso tem nome: tablete/ipad/tela, enfim, escolhi um para representar todas as modalidades deste eletrônico. Um intruso até poderia ser interessante, não fosse o excesso. O excesso deste eletrônico acaba, muitas vezes, roubando a cena, ou seja, onde era para estar o cuidador é o tablet quem a criança pequena encontra. Este intruso é uma produ-ção nossa, seres humanos, portanto não cabe culpar alguém, mas, sim, refletirmos sobre sua função nos lares atuais. Importante sempre lembrar que o bebê precisa ser colocado na vida pelo desejo do outro, porque ele, em sua imaturidade tanto neuronal quanto psíquica, não o pode fazer sozinho. Ele precisa de 'um outro' humano, que fale com ele, que o olhe, cante, apresente o mundo e o encante! Nosso intruso parece conseguir fazer tudo isso. Porém, deixa a pequena criança presa na repetição sem interpretação e sem o retorno sobre o que ele sente, pensa ou sabe sobre aquilo que está vendo/ouvindo. Neste retorno, que é o interesse do outro para com a criança, o intruso falha e deixa a pequena criança exilada no encantamento das cores e barulhos sem produção de sentido, apenas cores. Apenas sons. Apenas repetições que o levam a imitação pura. Este, a quem venho chamando de intruso, que toma conta da cena familiar, que seduz com sua mágica hipnotizante, pode também roubar a possibilidade de seu filho vir a ser um sujeito com seu estilo próprio.

Estilo construído a partir das identificações parentais, dos encontros para brincar, das conversas, passeios, almoços entre humanos sem que o eletrônico seja convidado. Porque crescer sob a ordem de um excesso eletrônico é crescer na lógica da intoxicação, ainda que uma intoxicação eletrônica. Bom, todos sabem que aquilo que é tóxico traz danos a um ser. Ter criança em casa é ter um convite à vida, desde suas dificuldades a suas alegrias. Deixar o eletrônico roubar a cena é impedir a potencia-lidade de investigação que estes pequenos Sherlock Holmes conseguem fazer, só precisamos prestar atenção.