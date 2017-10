STF – O objetivo é não se fazer entender!

Julio Nelson Scussel - Engenheiro Mecânico - Treviso – SC

A sessão plenária do STF de quarta-feira, 11 de outubro, deliberou sobre a ADIn – Ação Direta de Inconstitucionalidade – a qual solicitava análise da Suprema Corte sobre a necessidade de remeter às respectivas casas dos parlamentares (Câmara ou Senado) – em 24 horas – decisões sobre aplicação de medidas cautelares diversas à prisão dos referidos. Obviamente o pano de fundo foi a medida cautelar aplicada contra o senador Aécio Neves, que determinou o recolhimento noturno do parlamentar; situação que o impede de exercer plenamente seu mandato. Um senador que não pode participar de reuniões, sessões e viagens noturnas, indiretamente está impedido de exercer plenamente suas funções básicas de legislador. Apesar de a ADIn ter um texto complexo, a resposta final deveria ser simples – sim ou não – com alguns complementos, dado que a ação visava esclarecimentos e não complicações ainda maiores, mas o que se viu no plenário, após a leitura do relator, foram alguns votos iniciais extensos, recheados de citações, referências, construídos com orações longas, lidas com ênfase e drama em todos os apostos. Depois disso, vários ministos fizeram sutentanções orais abreviadas, reumindo ou até nem lendo em partes seus votos. Sinal inequívoco que o palavrório pode ser condensado sem prejuízo à decisão final. Em português: poderiam votar mais matérias se fossem menos prolixos. Não sei o que Gilmar Mendes, por exemplo, agregou ao seu voto quando citou suas viagens recentes para Karlsruhe (Alemanha) e São Petersburgo (Russia). Pura vaidade.

Como não há como mudar tal prática no momento, pelo menos que se mude o modo rebuscado e complexo da apresentação final dos votos, para que o término patétio da sessão do dia onze de outubro não se repita. Na ocasião, os magistrados tiveram dificuldades para interpretar os votos dos pares. A ministra Carmem Lucia, presidente do Supremo, primeiro foi socorrrida pelo ministo Edson Fachin, depois pelo decano Celso de Mello. O relator interpretou o voto da presidente pois ela própria não conseguia dizer com clareza o que desejava. Além disso, ela teve dificuldade de estabeler o placar da votação – prós e contras – e dai teve início um bate-boca em rede nacional.

Vale ressaltar que Fachin e Celso de Mello foram votos vencidos e não tinham obrigação de ajudar o grupo vencedor, mas constrangido com a patuscada, o ministro decano Celso de Mello acochambrou uma redação final para a decisão abreviando o mico televisado dos magistrados.

Custo a acreditar que muitos profisiosnais do direito não sentiram vergonha. Eu como cidadão comum me senti envergonha e mudei o canal. Senti-me mais à vontade assistindo ao VT de EUA vs Trinida e Tobago.