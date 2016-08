Setembro amarelo: Unesc no mês de prevenção ao suicídio

Filipe Aguiar

Ana Regina da Silva Losso - Professora do curso de Enfermagem da Unesc e Coordenadora do Nuprevips

Indianara Reynaud Toreti Becker - Diretora da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde da Unesc

O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por essa razão, no mundo inteiro, o mês de setembro nos convoca à reflexão sobre o Valor da Vida. Diversas ações de sensibilização sobre o tema e a utilização da cor amarela com o objetivo de prevenir o suicídio caracterizam a campanha denominada Setembro Amarelo.

O suicídio é um fenômeno mundial extremamente complexo, responsável por mais mortes que as guerras e os assassinatos ocorridos no período de um ano. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), mais de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos. Esse número deve chegar a 1,6 milhão de mortes em 2020. Contudo, a própria OMS acredita que esse resultado esteja subestimado em 20 vezes, por causa da subnotificação ou inexistência de registros de ocorrências, principalmente em países da África e do Oriente Médio, bem como pelo próprio tabu no qual o tema está envolto em todo o mundo. Estudos demonstram que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e que o tabu em torno desse tipo de morte impede que famílias e governos abordem a questão abertamente e de forma eficaz.

Sinais no cotidiano podem mostrar à família que a pessoa está planejando ou pensando na possiblidade de suicídio. A maioria das pessoas com ideias de morte comunica seus pensamentos e intenções suicidas. Elas, frequentemente, dão sinais e fazem comentários sobre "querer morrer", "sentimento de não valer para nada", "a vida perdeu o sentido" e assim por diante. Comportamentos considerados como de despedida também podem ser percebidos antes da tentativa de suicídio, como, por exemplo,desfazer-se de coisas ou dizer que não vai fazer mais certas atividades, dando sinais de que está encerrando sua agenda. Em geral, esse tipo de comportamento é considerado de alto risco, independentemente de a pessoa estar deprimida ou ter um histórico de transtorno mental.

Por isso, é importante que a família fique atenta aos comportamentos de alerta. Por trás deles estão os sentimentos de pessoas que podem estar pensando em suicídio. A detecção precoce, o encaminhamento aos profissionais e os serviços especializados são passos importantes na prevenção ao suicídio. Também são fundamentais a identificação de pessoas em risco e o entendimento das circunstâncias relacionadas ao ato para que possam ser estruturadas intervenções eficazes.

O Nuprevips (Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção da Saúde), loca-lizado nas Clínicas Integradas de Saúde da Unesc, fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma e a Unesc, possui uma equipe especializada para auxiliar na prevenção ao suicídio e aoutras violências, dando suporte às pessoas e a seus familiares.

Durante este mês, o Nuprevips, em parceria com os cursos de graduação em saúde, desenvolverá uma intensa programação com o intuito de sensibilizar a comunidade interna e externa para a prevenção ao suicídio. Capacitar os futuros profissionais de saúde para lidar com esse sério problema de saúde pública, bem como esclarecer a comunidade em geral sobre a identificação e o correto encaminhamento dos casos suspeitos, está entre os compromissos assumidos pela Unesc, por meio de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Além das atividades internas, a Unesc e o Nuprevips, junto com diversas instituições e serviços governamentais e não governamentais ? tais como ACIC, Samu, Polícia Militar, Polícia Civil, Ceres, Corpo de Bombeiros, CVV (Centro de Valorização da Vida), CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), entre outros ?, integram a Rede de Prevenção ao Suicídio, com o Movimento Abrace uma Vida! Portanto, diante de uma situação de fragilidade indicativa da necessidade de ajuda, não vacile! Ligue para o número 3431-2764 (Nupreviops) ou para qualquer um dos outros componentes da Rede.