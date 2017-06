Sebastião Rodrigues Braga retorna da sua segunda viagem a Londres

Ruy Hülse - Presidente de Honra do SIECESC

Rodrigues Braga retorna da sua segunda viagem a Londres, em 16 de agosto de 1883, onde, em função do Decreto Imperial 8842, fora organizar a empresa destinada a implantar a ferrovia Dom Pedro I; trazendo consigo o contrato para a construção do seu projeto.

É recebido no Desterro, capital da Província; com grande festividade; embora com sua saúde abalada, por conta do grande esforço para manter vivo seu projeto.

No mesmo mês de agosto de 1883, chega ao Desterro uma comissão de estudos composta de 26 engenheiros, organizada em Londres, fazendo parte da mesma o engenheiro e comendador Hugh Wilson, grande empresário e promotor do desenvolvimento da viação férrea no Brasil.

A firma contratada para a construção foi a Hugh Wilson & Cia, com sede em Londres que tinha como representante no Brasil o engenheiro William Wilson e o engenheiro responsável pela construção da ferrovia, o engenheiro Arthur Alexandre.

Em 19 de dezembro de 1883 foram inaugurados os trabalhos da construção do importante empreendimento.

No pequeno trapiche da cidade de São José, vizinha do Desterro, encontrava-se o representante da ferrovia na Província, o engenheiro José Carlos de Carvalho e grande comitiva, aguardando o Presidente da Província Francisco Luiz da Gama Rosa, recebido festivamente.

Ao Presidente da Província coube a honra de bater a primeira estaca, ponto de partida de ferrovia.

O ato foi seguido de calorosos vivas levantados para: Ao povo Catarinense, ao progresso da Província, a S.M o Imperador Dom Pedro II, ao Dr. Sebastião Rodrigues Braga e ao enge-nheiro Willian Wilson.

Todas as solenidades foram abri-lhantadas com muitos fogos, muitas bandeirolas e pela banda musical Recreio Josephense que, na ocasião executou o hino Nacional.

Dando curso as cerimônias, realizou-se uma reunião da Câmara de Vereadores, oportunidade que foi lavrada uma ata comemorativa do evento, com a assinatura de 59 autoridades.

As festividades foram encerradas com um Te Deum na igreja matriz de São José.

Voltaremos ao assunto oportunamente: