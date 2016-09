Sabonetes antibacterianos e as superbactérias

Marinho Búrigo é cirurgião de joelho, pós-graduado em Medicina do Esporte e mestrando em fisiologia do exercício na Unesc

Está em curso em diversas mídias a notícia de que o FDA, órgão regulador americano de alimentos e medicamentos, mandou retirar do mercado os sabonetes antibacterianos, sob alegação de que os mesmos não demonstram resultados diferentes dos sabonetes comuns na limpeza da sujidade nas mãos e no corpo, e ainda podem colaborar com desenvolvimento de resistência por parte das bactérias aos antibióticos como um todo. Tal proibição está em análise pela ANVISA e, baseado nos argumentos científicos aplicados lá no norte, imagino que deve chegar em pouco tempo por aqui.

A descoberta acidental da penicilina, o primeiro antibiótico, por Alexander Fleming, em 1928, ou seja, há menos de 100 anos, revolucionou não só a história da Medicina, mas também a história da humanidade. A partir de então, caíram os índices de mortalidade e aumentaram as médias de expectativa de vida em todo o planeta. Antibióticos são quimioterápicos usualmente extraídos de fungos, e das próprias bactérias, com capacidades de inibir ou destruir o crescimento de outros microorganismos. Como se vê, bactérias não são o vilão da história.

Microorganismos como fungos e bactérias habitam nosso corpo desde sempre e são grandes responsáveis pela nossa adaptação à vida terrena. Vivem em simbiose conosco na pele e nas mucosas dos aparelhos gastrointestinal e respiratório, sendo responsáveis diretos pela nossa primeira linha de defesa, antes do sistema imunológico. Processos infecciosos são decorrentes do desequilíbrio nessa relação simbiótica, fazendo com que microrganismos patógenos nos agridam causando malefícios característicos de cada doença. Ao longo desse século de uso de antimicrobianos as bactérias foram desenvolvendo resistência e hoje nos deparamos com um seleto grupo delas chamadas de superbactérias, as quais são capazes de resistir à maioria dos antibióticos existentes atualmente.

Estas superbactérias normalmente habitam os ambientes hospitalares, mas é o uso indiscriminado e sem critérios dos antibióticos fora dos hospitais o grande responsável por esta "crônica da morte anunciada". As mortes por sepse, ou septicemia, que é a infecção generalizada, estão estatisticamente aumentando ano após ano, acendendo o sinal de alerta de médicos. Estamos voltando ao ponto de origem que era a incapacidade de vencer infecções e, no momento, as perspectivas preocupam cientistas em todo planeta.

Há um total desconhecimento e incapacidade de diferenciação entre dois processos distintos que são infecção e inflamação, por parte da população. E o que é pior, por parte de muitos profissionais da área da saúde, fazendo com que o uso e aplicação incorreta dos antibióticos em processos inflamatórios, gere prejuízos do uso correto nos processos infecciosos. Este é o ponto chave a ser batido com educação em todos os planos, das universidades, ao "diz que me disse" de vizinhos e parentes. Aliás, educação é o ponto chave deste país.

No caso dos sabonetes antibacterianos, estudos científicos parecem estar evidenciando que os produtos químicos neles utilizados, colaboram com o desenvolvimento dessa resistência aos antibióticos que tanto preocupa. Por tal motivo devem ser retirados do mercado, mantendo-se o grande hábito saudável de se lavar as mãos. É uma guerra que está apenas retomando outra batalha. O porvir ...só a ciência dirá.