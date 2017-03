Roteiro do êxito na vida

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor - paivanetto@lbv.org.br - www.boavontade.com

A grande missão da Legião da Boa Vontade (LBV)*1 é, acima de tudo, educativa: esclarecer as pessoas a respeito delas mesmas, a fim de que saibam escolher o caminho certo, para o que não podem esquecer-se de que são, antes de carne, Espírito, e assim não adoeçam, psicológica e fisicamente. Esse conhecimento, que não tem nada de ilusório, lhes mostrará o roteiro do êxito completo na vida. Senão, Jesus não teria advertido no Evangelho, segundo Mateus, 6:33: "Buscai primeiramente o Reino de Deus e Sua Justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas".

A LBV, por seguir este ensinamento do Mestre (o Espírito primeiro, justamente por saber que o corpo apresenta também suas necessidades próprias, que lhes serão compensadas), tem se desenvolvido de forma segura. Basta ver que o saudoso Fundador da LBV, Alziro Zarur (1914-1979), começou o seu trabalho pregando o Apocalipse*2, uma obra literária de essência espiritual. As obras socioeducacionais equilibradamente vieram em seguida. Por isso, rei-tero, para alcançarmos sucesso duradouro, não podemos inverter a Lei do Supremo Legislador Jesus, o Grande Religioso, o Grande Estadista, o Grande Economista, um Divino Modelo para a Humanidade. Em suma, o Educador Excelente, porque, ao mesmo tempo, espiritualiza. E a ordem Dele é "primeiramente o Reino de Deus e Sua Justiça", para que todas as coisas materiais nos sejam somadas. Mas o político, o filósofo, o economista, o médico, o religioso, o artista, o esportista que não prestam atenção a isso, estão invertendo a ordem natural da vida, ou pensam que observar essa Lei do Cristo significa abandonar as causas humanas e sociais urgentes. Estão equivocados. E a maior prejudicada é a Humanidade. Sempre!

"- Ah! mas isso não deu certo antes!"

Quem foi que disse?! Ora, se "não deu certo". é porque os homens não o realizaram adequadamente ou nem o tentaram! Tornaram tudo complexo, dizendo-o lições de Jesus, quando não eram. Querem uma prova? Ele disse: "Amai-vos", e o que o mundo proclamou foi o "armai-vos", a ordem antiga que sempre campeou no planeta, não só da parte dos guerreiros, mas também dos religiosos que os insuflavam. Então, não se fez, com decisão pertinaz, o que o Divino Chefe determinara. Muito de Sua Palavra e de Seu Exemplo resta ser concretizado. Realmente, coisa bastante a ser feita. Por isso, é aconselhável maior dose de modéstia do que dizer, ou escrever, peremptoriamente, que o Pensador Celeste fracassou, posto que Sua doutrina não foi nem ainda integralmente compreendida.

É bom pensar sobre o assunto.